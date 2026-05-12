السلطات السويدية تشكر تونس على “التحرك السريع والحاسم” بعد الإطاحة بالرجل الثاني في شبكة “فوكستروت” الإجرامية

محمد موهدي الرجل الثاني في شبكة “فوكستروت” Foto: Polisen & TT
أعلنت الشرطة السويدية إيقاف شخصية وصفتها بـ”العنيفة والمحورية” داخل شبكة فوكستروت، وذلك إثر عملية أمنية نُفذت في تونس بالتنسيق بين السلطات التونسية والسويدية، في خطوة اعتبرتها ستوكهولم ضربة قوية لإحدى أخطر الشبكات الإجرامية الناشطة في أوروبا.

ووفق بيان نشرته الشرطة السويدية، فإن الموقوف رجل في الثلاثينات من عمره، يشتبه في تورطه في عدة جرائم عنف خطيرة بالسويد، من بينها جرائم قتل، كما يُعد من بين الأهداف ذات الأولوية القصوى لدى الأجهزة الأمنية الأوروبية.

وكشفت معطيات أوردها التلفزيون السويدي SVT أن الموقوف هو محمد “ماوغلي” موهدي، الذي تصفه السلطات السويدية بالرجل الثاني داخل شبكة “فوكستروت” بعد زعيمها رافا مجيد.


ويبلغ موهدي من العمر 28 عاما، ويعتبر من أبرز الأسماء المرتبطة بتصاعد موجة العنف في السويد خلال السنوات الأخيرة، كما أدرجته يوروبول ضمن قائمة “الأكثر مطلوبين” في فئة المجرمين ذوي الأولوية العالية.

وبحسب المصادر ذاتها، جرى توقيفه الجمعة الماضية، فيما أكدت السلطات التونسية عملية الاعتقال لنظيرتها السويدية.

تنسيق أمني بين تونس والسويد

وأكدت الشرطة السويدية أن العملية تمت على يد الوحدات الأمنية التونسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد فترة وجيزة من زيارة رسمية أداها مسؤولون من الحكومة السويدية وأجهزة الشرطة إلى تونس.
وقال رئيس الوحدة الدولية بالشرطة السويدية أندش فيبيري إن السلطات السويدية “تشكر تونس على التحرك السريع والحاسم”، مشيدا كذلك بالدور الذي لعبه كل من الإنتربول والنيابة العمومية في إنجاح العملية.

“اعتقال مهم استراتيجيا”

واعتبرت الشرطة السويدية أن الموقوف يُعد من العناصر التي تمتلك “قدرة عالية على ممارسة العنف”، مشيرة إلى أن سقوطه قد يؤثر بشكل مباشر على قدرة شبكة “فوكستروت” على تنفيذ عمليات إجرامية عنيفة.

من جهته، وصف رئيس وحدة التحقيقات بالشرطة الوطنية السويدية نيكلاس أندرشون العملية بأنها “اعتقال مهم استراتيجيا”، مؤكدا في المقابل أن ملاحقة بقية عناصر الشبكة ستتواصل.

ملاحق دوليا ضمن عملية أوروبية

وكان موهدي ملاحقا دوليا ومدرجا ضمن قائمة “الأهداف عالية القيمة” في عملية أوروبية تقودها السويد عبر يوروبول تحت اسم “Grimm”.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن منطلق الأبحاث كان اثر اشعار ورد على السلطات التونسية من " اليوروبول" مفاده تحصن الرجل الثاني في منظمة " فوكستروت" الاجرامية السويدية بالأراضي التونسية وهو حامل لجنسية مزدوجة تونسية سويدية دون تقديم تفاصيل كافية عن مكان تحصنه.
وحسب ذات المعطيات فقد تولت السلطات الأمنية التونسية تكثيف تحرياتها حول مكان تواجد العنصر الخطير... واعتمادا على أساليب حرفية متطورة وعالية الدقة امكن للأجهزة الأمنية التونسية تحديد مكان تواجد الرجل الثاني في منظمة " فوكستروت " حيث تم رصد تحركاته من سوسة الى نابل حيث تم ضبطه والقاء القبض عليه والتعريف بهويته حيث ثبت بانه يدعى " محمد ماوغلي موهدي" وهو الرجل الثاني في منظمة " فوكستروت " المتهمة من طرف السلطات السويدية بارتكاب جرائم خطيرة على غرار القتل وترويج المخدرات والعنف المنظم وربما المسؤولية عن تفجيرات وعمليات تصفية بين العصابات الخطيرة.
