وزير الداخلية يستقبل نظيره السويدي ويبحثان تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب

استقبل وزير الداخلية، خالد النوري، صباح اليوم الثلاثاء بمطار تونس قرطاج الدولي، وزير الداخلية والعدل بمملكة السويد، Gunnar Strömmer، الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس مرفوقا بوفد رسمي.وانعقدت بالمناسبة جلسة عمل بمقر وزارة الداخلية، جمعت وفدي البلدين، خُصّصت للتداول بشأن عدد من المسائل التي تندرجُ ضمن اختصاص وزارتي الدّاخليّة بالبلدين ، لا سيما المتعلّقة بمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالبشر، ومُكافحة المُخدّرات وتهريب الأسلحة فضلا عن الجرائم السّيبرنيّة وتبييض الأموال ، وذلك وفق بلاغ تم نشره على صفحة وزراة الداخلية .وأعرب الجانبان، خلال اللقاء، عن وُجُود إرادة راسخة لمزيد دعم علاقات التّعاون والشّراكة الفعّالة بين وزارتي الدّاخلية بالبلدين وتوسيعها والإرتقاء بها نحو الأفضل ،من خلال دراسة سُبُلِ تكثيف نسق تبادل الخبرات وتعزيز القدُرات والمُمارسات الفُضلى الكفيلة بمُواجهة التحدّيات المطروحة في مجالات الإختصاص.