حول ارساء استراتيجية وطنية لمقاربة " الصحة الواحدة " للوقاية من المخاطر الصحية المشتركة

مثّل تدارس " المذكرة المفاهيمية الوطنية للصحة الواحدة " (One Health)، محور اجتماع عمل موسع نظمته الإدارة العامة للمصالح البيطرية، يوم أمس الاثنين، بمشاركة ثلة من الإطارات السامية والخبراء الوطنيين في مجالات الصحة والبيئة والطب البيطري.ويندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ الخطة الوطنية الرامية إلى تعزيز المقاربة المتكاملة " الصحة الواحدة "، وهي استراتيجية دولية تتبناها تونس لربط صحة الإنسان والحيوان والنظام البيئي ضمن منظومة وقائية موحدة ومستدامة.وبحث المشاركون، خلال الاجتماع الذي دار حضورياً وعبر تقنيات التواصل الرقمي سبل تفعيل آليات التنسيق البيني بين مختلف القطاعات الوزارية والبحثية.وقد تركزت النقاشات حول سبل الاستجابة السريعة للمخاطر الصحية العابرة للحدود، والأمراض الحيوانية المنشأ، فضلاً عن تقييم التهديدات التي تفرضها التغيرات المناخية على الصحة العامة.وأكدت، الإدارة العامة للمصالح البيطرية أن المذكرة المفاهيمية المعروضة هي ثمرة " مقاربة تشاركية " ضمت مختلف الأطراف المتدخلة، بهدف توحيد الجهود الاستباقية وتقليص الهوة التنسيقية بين هياكل الرقابة الصحية والبيطرية والمخبرية.وخلص الاجتماع إلى صياغة جملة من التوصيات الفنية الرامية إلى تجويد نص المذكرة ووضع آليات حوكمة "ناجعة ومستدامة".ويعكس هذا التوجه التزام تونس بالمعايير الدولية للمنظمات الثلاث (المنظمة العالمية للصحة، المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ومنظمة الأغذية والفلاحة )، بما يضمن حماية الأمن الصحي القومي ودعم أهداف التنمية المستدامة.