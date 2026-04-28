منوبة: صيانة 100 كلم من المسالك الغابية واستعدادات للتوقي من الحرائق الغابية

تشرع دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة، بداية شهر ماي القادم، بتركيز فرق حماية الغابات من الحرائق بالمراكز المتقدمة بمنبت برج العامري وببرج التوتة-سيدي فرج والعروسية-الانصارين، وصيانة 100 كلم من المسالك الغابية وتنفيذ اشغال وقاية وحماية للتوقي من الحرائق وحماية الغابات بالجهة التي تمتد على مساحة 12810 هكتارات (85 بالمائة منها غابات دولية) وفق تصريح رئيس الدائرة كريم سعد لصحفية "وات".وتشمل الاستعدادات، التي انطلقت بصيانة 20 كلم من المسالك الغابية، صيانة شبكة الطرائد النارية على مسافة 30 كلم، وصيانة 7 أبراج لمراقبة الحرائق الغابية مع التركيز على المناطق الغابية الحسّاسة المقدرة مساحتها ب4200 هكتار الموجودة اغلبها بسلسلة غابات ترقلاش وجبل البوابة وسيدي فرج بطبربة والتى يتركب كساؤها الغابي من ورقيات وصنوبريات وغابة شعراء.كما تم اجراء زيارات ميدانية للمناطق الغابية بمشاركة أعوان الغابات والحماية الميدانية لمعاينة حالة المسالك ونقاط المياه والتجمعات السكانية، للتوقّي من الحرائق صيفا في الغابات ضمن جهود وقائية تهدف إلى حماية الثروة الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي، بعد ان سجلت الجهة الموسم الماضي 05 حرائق غابية، أتت على 20 هكتارا أي بما مثل نسبة 0.15 في المائة من المساحة الجملية للغابات بالجهة.وستتركز الاستعدادات على تحيين منظومة اليقظة والانذار المبكر وإجراء عمليات تحسيس لحراس الغابات والفلاحين المجاوين للمناطق الغابية من طرف ممثلي دائرة الغابات والحماية المدنية وايضا تفقد وإصلاح معدات الحرائق المسخرة من طرف المندوبية وتأمين الحراسة بالنهار لأهم المناطق الحساسة وبرمجة وتوزيع حصص الإستمرار على مدار 24 ساعة لإطارات وأعوان وعمال دائرة الغابات بداية من 01 ماي إلى 31 أكتوبر 2026، وفق ذات المصدر.وسيتم توجيه الحضائر الظرفية التي كانت تعمل في أشغال التشجير وتسيير الغابات إلى صيانة المسالك الغابية والطرائد النارية وتعزيز مراقبة الحرائق وتسخير 40 عاملا إضافيا ضمن 04 حضائر تدخل عند الطلب لتعزيز المنظومة التي تشمل 60 حارسا غابيا و25 عامل حضائر ظرفية وأعوان إطفاء وغيرهم من الاعوان .وتتضمن البنية الأساسية بالجهة، 07 ابراج مراقبة و68 طرائد نارية، على مسالك غابية تمتد على 169 كلم، و9 نقاط مياه رئيسية و03 شاحنات إطفاء منها شاحنة سعة 3 الاف لتر، و04 جرارات مزودة بصهاريج و03 سيارات ميدانية والة مساحة.واعتبرت الإمكانيات المتوفرة، وفق اخر جلسة لضبط الاستعداد بمقر الولاية وبإشراف والي الجهة (بتاريخ 16 افريل الجاري) غير قارة على تلبية الحاجيات، وهي بحاجة الى تجديد اسطول السيارات الميدانية وتجهيز كامل أسطول حماية الغابات من الحرائق بنظام " جي بي آر إس" (خدمة راديوية)، وانتداب فنيين في اختصاص الغابات وحراس غابات وأعوان إطفاء وسواق شاحنات لسد النقص وخاصة بالمراكز الغابية.وتمت الدعوة خلال الجلسة الى ضرورة الإسراع برفع جميع أنواع الفواضل بالقرب من الغابات المتاخمة للمناطق العمرانية عبر حملات جهوية للنظافة، والدعم بآلة ماسحة من طرف الإدارة الجهوية للتجهيز لصيانة المسالك بالمناطق الغابية والريفية، وإيجاد صيغة قانونية توافقية لفتح مسالك بالأراضي الغابية الخاصة والعمل على تدعيم شبكة المسالك مع تكثيف الدوريات الأمنية للتصدي لظاهرة المخالفين بالمناطق الغابية والتصدي للمخالفين .وأشار رئيس الدائرة الى انه بالاضافة الى التركيز على التوقي والحماية واحكام خطة التدخل من اجل ضمان النجاعة وسرعة التدخل، يقع التدخل على المناطق المتلفة عبر حملات التشجير قصد المحافظة على الغطاء الغابي، وقد تم للغرض القيام بامضاء اتفاقيات تشجير مع العديد الشركات على غرار احدى شركات السيارات الكبرى وتعاونية التامين للتعليم.