بطولة الرابطة الاولى : تعيينات حكام مباريات الجولة 27

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن تعيينات حكام مباريات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستُقام على دفعتين يوميأفريلانطلاقاً من الساعة* مركب طريق بوليفة الكاف (مستقبل سليمان – النادي الإفريقيالحكم: باسم بلعيد // حكم الفار: أمين الفير* ملعب الهادي النيفر بباردوالملعب التونسي – شبيبة العمرانالحكم: حسام بن ساسي // حكم الفار: مجدي بلاغة* ملعب مصطفى بن جنات بالمنستيرالاتحاد المنستيري – مستقبل قابسالحكم: حسام بولعراس // حكم الفار: أمير العيادي* الملعب البلدي بالمتلوينجم المتلوي – النجم الساحليالحكم: هيثم الطرابلسي // حكم الفار: وليد المنصري* ملعب حمادي العقربي برادسالترجي الرياضي التونسي – النادي الصفاقسيالحكم: أمير الوصيف // حكم الفار: خالد قويدر* ملعب الكرممستقبل المرسى – الترجي الجرجيسيالحكم: سفيان الورثاني // حكم الفار: أيمن نصري* ملعب بوجمعة الكميتي بباجةالأولمبي الباجي – النادي البنزرتيالحكم: خليل الجريء // حكم الفار: سيف الورثاني* ملعب حمدة العواني بالقيروانشبيبة القيروان – اتحاد بن قردانالحكم: محرز المالكي // حكم الفار: هيثم قيراط