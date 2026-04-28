بطولة الرابطة الاولى : تعيينات حكام مباريات الجولة 27
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن تعيينات حكام مباريات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التي ستُقام على دفعتين يومي 29 و30 أفريل 2026 انطلاقاً من الساعة 15:30.
الأربعاء 29 أفريل 2026* مركب طريق بوليفة الكاف (دون حضور جمهور)
مستقبل سليمان – النادي الإفريقي
الحكم: باسم بلعيد // حكم الفار: أمين الفير
* ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي – شبيبة العمران
الحكم: حسام بن ساسي // حكم الفار: مجدي بلاغة
* ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري – مستقبل قابس
الحكم: حسام بولعراس // حكم الفار: أمير العيادي
* الملعب البلدي بالمتلوي
نجم المتلوي – النجم الساحلي
الحكم: هيثم الطرابلسي // حكم الفار: وليد المنصري
الخميس 30 أفريل 2026* ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي – النادي الصفاقسي
الحكم: أمير الوصيف // حكم الفار: خالد قويدر
* ملعب الكرم
مستقبل المرسى – الترجي الجرجيسي
الحكم: سفيان الورثاني // حكم الفار: أيمن نصري
* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي – النادي البنزرتي
الحكم: خليل الجريء // حكم الفار: سيف الورثاني
* ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان – اتحاد بن قردان
الحكم: محرز المالكي // حكم الفار: هيثم قيراط
