قفصة: وقفة احتجاجيّة للمحامين أمام المحكمة الابتدائيّة احتجاجا على نقص عدد القضاة بالجهة

بدعوة من الفرع الجهوي للمحامين بقفصة، نفّذ عدد من المحامين بالجهة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بقفصة، احتجاجًا على نقص عدد القضاة بالجهة، والذي أثّر على السير العادي للمرفق القضائي وعلى مصالح المتقاضين والمحامين، وفق رئيس الفرع الجهوي للمحامين بولاية قفصة فيصل التليجاني.وأوضح التليجاني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا، أن هذا التحرك يأتي على خلفية نقلة عدد من القضاة إلى جهات أخرى بموجب مذكرات عمل دون تعويضهم بقضاة جدد، ما تسبّب، وفق قوله، في تعطّل عدد من الملفات وتأخر تلخيص الأحكام، إلى جانب تسجيل نقص واضح في تركيبة بعض الدوائر القضائية.وأضاف أن الوضع الحالي أصبح، حسب رأيه، يهدّد السير العادي للمرفق القضائي ويؤثر بشكل مباشر على مصالح المتقاضين والمحامين على حدّ السواء، داعيًا وزارة العدل إلى التدخل العاجل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لسدّ الشغورات، وتوفير الموارد البشرية اللازمة.وأشار فيصل ثليجاني إلى أن الفرع الجهوي للمحامين بقفصة وجّه عديد المراسلات في هذا الخصوص إلى سلطة الإشراف، طالب فيها بالتدخل وحلّ هذا الاشكال إلّا أنّه لم يتم التفاعل معها، على حدّ قوله.