Babnet   Latest update 17:54 Tunis

قفصة: وقفة احتجاجيّة للمحامين أمام المحكمة الابتدائيّة احتجاجا على نقص عدد القضاة بالجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/9/avocatsjuges.jpg>
Publié le Mardi 28 Avril 2026 - 17:14
      
 بدعوة من الفرع الجهوي للمحامين بقفصة، نفّذ عدد من المحامين بالجهة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بقفصة، احتجاجًا على نقص عدد  القضاة بالجهة، والذي أثّر على السير العادي للمرفق القضائي وعلى مصالح المتقاضين والمحامين، وفق رئيس الفرع الجهوي للمحامين بولاية قفصة فيصل التليجاني.
وأوضح التليجاني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا، أن هذا التحرك يأتي على خلفية نقلة عدد من القضاة إلى جهات أخرى بموجب مذكرات عمل دون تعويضهم بقضاة جدد، ما تسبّب، وفق قوله، في تعطّل عدد من الملفات وتأخر تلخيص الأحكام، إلى جانب تسجيل نقص واضح في تركيبة بعض الدوائر القضائية.
وأضاف أن الوضع الحالي أصبح، حسب رأيه، يهدّد السير العادي للمرفق القضائي ويؤثر بشكل مباشر على مصالح المتقاضين والمحامين على حدّ السواء، داعيًا وزارة العدل إلى التدخل العاجل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لسدّ الشغورات، وتوفير الموارد البشرية اللازمة.

وأشار فيصل ثليجاني إلى  أن الفرع الجهوي للمحامين بقفصة وجّه عديد المراسلات في هذا الخصوص إلى سلطة الإشراف، طالب فيها بالتدخل  وحلّ هذا الاشكال إلّا أنّه لم يتم التفاعل معها، على حدّ قوله.
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328270

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:07
16:02
12:24
05:29
03:53
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet28°
24° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-15
28°-15
28°-17
25°-16
22°-14
  • Avoirs en devises 25121,4
  • (28/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40266 DT
  • (28/04)
  • 1 $ = 2,87322 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/04)     2502,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/04)   27990 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>