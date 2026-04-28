تأجيل محاكمة المتهمين في ملف “الجهاز السري” إلى موعد لاحق

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية تأجيل محاكمة المتهمين في ما يُعرف بملف “الجهاز السري” لحركة حركة النهضة إلى موعد لاحق، وذلك استجابة لطلبات هيئة الدفاع.وشملت القضية عدداً من المتهمين من بينهم وزير الداخلية الأسبق علي العريض، إلى جانب إطارات أمنية عليا، فيما تبيّن أن راشد الغنوشي وفتحي البلدي رفضا المثول أمام القضاء.وقد تم جلب الموقوفين إلى قاعة المحاكمة عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية.وطلب محامو المتهمين مزيد التأخير للاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع، في حين تقدم عدد منهم بمطالب إفراج، من بينها مطلب يتعلق بالإطار الأمني قيس بكار.وقررت المحكمة حجز القضية إثر الجلسة، للنظر في مطالب الإفراج المقدمة، وتحديد موعد لاحق لمواصلة المحاكمة.