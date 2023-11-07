بطاقات ايداع بالسجن في حق 5 سويديين من اجل هذه التهم الخطيرة





ووجهت للمظنون فيهم تهم تعلقت بالإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي و التخابر لفائدة دولة أجنبية و مسك سلاح ناري دون رخصة.



قررت اليوم النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اصدار 5بطاقات ايداع بالسجن في حق 5 اشخاص بحالة احتفاظ يحملون الجنسية السويدية ،كما قررت النيابة الابقاء على شخص سادس يحمل الجنسية التونسية بحالة سراح .ووجهت للمظنون فيهم تهم تعلقت بالإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي و التخابر لفائدة دولة أجنبية و مسك سلاح ناري دون رخصة.

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وللتذكير فقد تم القبض على المتهمين لما كانوا على متن سيارة في طريقهم إلى مدينة الحمامات وبتفتيشهم تم حجز مواد مخدرة بحوزتهم وسلاح ناري.

