اتفاقية الشراكة بين جمعية قرى الأطفال "س و س" ووزارة الشؤون الدينية مكّنت من تسجيل مؤشرات ايجابية عدة

تضاعف العدد الجملي للمستفيدين من برامج الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" وعدد المستفيدين من برنامج دعم الأسرة هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية بفضل اتفاقية الشراكة التي تم امضاؤها بين الجمعية ووزارة الشؤون الدينية في فيفري 2025.وحسب ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" محمد مقديش، اليوم الثلاثاء، فقد ارتفع العدد الجملي للمستفيدين من برامج الجمعية من 5351 مستفيدا بتاريخ 31 مارس 2025 إلى 10302 مستفيدا الى حدود 31 مارس 2026، كما شهد برنامج دعم الأسرة تطورا هاما إذ ارتفع عدد المستفيدين به من 5029 إلى 10023 مستفيدا خلال نفس الفترة.وأضاف مقديش، أثناء الاجتماع التقييمي الأول لاتفاقية الشراكة بين الجمعية ووزارة الشؤون الدينية، الذي حضره وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، إن مداخيل الجمعية الجملية ارتفعت من حوالي 20 مليون دينار سنة 2024 إلى حوالي 32 مليون دينار سنة 2025 فيما بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 ما قدره 12 مليون و365 آلاف و641 دينارا.ولم تتوقف المؤشرات الإيجابية عند هذا الحد حيث شهدت أيضا تبرعات التونسيين بأموال الزكاة عبر موقع الواب تطورا ملحوظا حيث بلغت منذ بداية سنة 2026 قرابة مليون و700 ألف دينار فيما لم تتجاوز السنة الماضية 763 ألف و401 دينارا كما ارتفعت التبرعات الآلية عبر موقع الجمعية من مليون و723 ألف دينار سنة 2024 إلى 4 مليون و1465 ألف دينار سنة 2025، مع تسجيل مبلغ 3 مليون و450 ألف دينار إلى غاية 5 ماي من السنة الجارية.كما قامت الجمعية إثر إمضاء اتفاقية الشراكة مع وزارة الشؤون الدينية منذ أكثر من سنة بتكوين قرابة 1200 ما بين وعاظ وأئمة خطباء وأشركت البعض منهم في إنتاج ومضات تحسيسية كما شاركت في فعاليات الحج الأبيض وتولت تهيئة وترميم جامع صاحب الطابع بالحلفاوين.وأفاد رئيس لجنة الدعم بقرية "س و س" أكودة، خالد التلمودي بأن العمل سيتركز في السنة المقبلة على تنظيم دورات تكوينية معمقة لفائدة الوعاظ والأئمة وإطلاق حملات تحسيسية داخل الكتاتيب بالتنسيق مع الإدارات الجهوية بهدف نشر ثقافة مساندة الأطفال فاقدي السند إلى جانب إنتاج محتوى إعلامي وتوعوي مشترك وتنظيم مسابقات ومبادرات ذات بعد تربوي وتضامني لفائدة الأطفال.وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" أمضتا على اتفاقية شراكة بتاريخ 24 فيفري 2025 بهدف تنفيذ مشاريع عمل مشتركة في مجالي التكوين والتوعية الدينية وفق برنامج سنوي محدد لمناصرة قضايا الأطفال الفاقدين للسند والعمل على تغيير نظرة المجتمع والتقليص من الوصم الاجتماعي الذي يتعرض له أبناء الجمعية.