الرابطة الأولى: تعيينات حكام الدفعة الثالثة من الجولة الختامية
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الأربعاء، عن تعيينات حكام مباريات الدفعة الثالثة من الجولة الثلاثين والأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2025-2026، المقررة غدا الخميس 14 ماي انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
الخميس 14 ماي 2026ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي – الأولمبي الباجي
الحكم: حسام بولعراس
حكم الفار: سيف الدين الورتاني
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري – مستقبل سليمان
الحكم: هيثم الطرابلسي
حكم الفار: محرز المالكي
ملعب المتلوي
نجم المتلوي – الشبيبة القيروانية
الحكم: نضال باللطيف
حكم الفار: حسني النايلي
ملعب 7 مارس ببن قردان
اتحاد بن قردان – الترجي الرياضي التونسي
الحكم: باسم بالعيد
حكم الفار: وليد المنصري
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – النجم الساحلي
الحكم: حمزة جعيد
حكم الفار: منتصر بالعربي
