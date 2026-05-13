JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 11:12 Tunis

الرابطة الأولى: تعيينات حكام الدفعة الثالثة من الجولة الختامية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Mai 2026 - 11:12 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الأربعاء، عن تعيينات حكام مباريات الدفعة الثالثة من الجولة الثلاثين والأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2025-2026، المقررة غدا الخميس 14 ماي انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:


الخميس 14 ماي 2026

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الإفريقي – الأولمبي الباجي
الحكم: حسام بولعراس
حكم الفار: سيف الدين الورتاني

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري – مستقبل سليمان
الحكم: هيثم الطرابلسي
حكم الفار: محرز المالكي

ملعب المتلوي
نجم المتلوي – الشبيبة القيروانية
الحكم: نضال باللطيف
حكم الفار: حسني النايلي

ملعب 7 مارس ببن قردان
اتحاد بن قردان – الترجي الرياضي التونسي
الحكم: باسم بالعيد
حكم الفار: وليد المنصري

ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – النجم الساحلي
الحكم: حمزة جعيد
حكم الفار: منتصر بالعربي
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329196

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 13 ماي 2026 | 26 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:00
19:20
16:04
12:23
05:14
03:32
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet26°
26° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-17
28°-14
27°-16
18°-16
23°-14
  • Avoirs en devises 25733,7
  • (12/05)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,40455 DT
  • (12/05)
  • 1 $ = 2,87022 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/05)     2814,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/05)   28134 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>