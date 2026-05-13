الرابطة الأولى: تعيينات حكام الدفعة الثالثة من الجولة الختامية

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الأربعاء، عن تعيينات حكام مباريات الدفعة الثالثة من الجولة الثلاثين والأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2025-2026، المقررة غدا الخميس 14 ماي انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.وجاءت التعيينات على النحو التالي:النادي الإفريقي – الأولمبي الباجيالحكم: حسام بولعراسحكم الفار: سيف الدين الورتانيالاتحاد المنستيري – مستقبل سليمانالحكم: هيثم الطرابلسيحكم الفار: محرز المالكينجم المتلوي – الشبيبة القيروانيةالحكم: نضال باللطيفحكم الفار: حسني النايلياتحاد بن قردان – الترجي الرياضي التونسيالحكم: باسم بالعيدحكم الفار: وليد المنصريالنادي الصفاقسي – النجم الساحليالحكم: حمزة جعيدحكم الفار: منتصر بالعربي