JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 10:57 Tunis

كأس العالم 2026: ثلاث حفلات افتتاحية في المكسيك وكندا والولايات المتحدة بمشاركة نجوم عالميين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69fd7cc69d8735.07677841_qmhnlkijefpgo.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 09 Mai 2026 - 10:01 قراءة: 1 د, 12 ث
      
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس الجمعة، عن تنظيم ثلاث حفلات افتتاحية غير مسبوقة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها كل من المكسيك وكندا والولايات المتحدة، بمشاركة عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالميين.

وأوضح رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، في بيان رسمي، أن الحفل الأول سيقام يوم 11 جوان 2026 بملعب ملعب أزتيكا التاريخي في مكسيكو، قبل المباراة الافتتاحية التي ستجمع بين منتخب المكسيك لكرة القدم ومنتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم.


وسيصبح ملعب أزتيكا بذلك أول ملعب في تاريخ كأس العالم يحتضن ثلاث مباريات افتتاحية للمونديال.
أخبار ذات صلة:
"ملكة المونديال" تعود.. شاكيرا تكشف أول مقطع من أغنية كأس العالم 2026...


وسيشهد الحفل عرضا فنيا ضخما يشارك فيه عدد من الفنانين، من بينهم أليخاندرو فرنانديز وبيليندا وليلا داونز ولوس أنخليس أزوليس ومانا، إلى جانب جي بالفين وداني أوشن وتايلا.

وفي 12 جوان 2026، تحتضن تورونتو الحفل الافتتاحي الكندي قبل مواجهة منتخب كندا لكرة القدم ومنتخب البوسنة والهرسك لكرة القدم، بمشاركة الفنان الكندي مايكل بوبلي.

كما تستضيف لوس أنجلوس الحفل الأمريكي في اليوم ذاته، قبل مباراة منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم ومنتخب الباراغواي لكرة القدم، بمشاركة النجمة الأمريكية كاتي بيري.

وأشار الفيفا إلى أن هذه الحفلات ستجمع بين الموسيقى والثقافة وكرة القدم، بما يعكس هوية كل بلد مستضيف ووحدة الحدث العالمي.

ومن المرتقب أن تشهد البطولة، التي تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، إقامة 104 مباريات في 16 مدينة مضيفة، على أن تختتم المنافسات يوم 19 جويلية 2026 بملعب ملعب ميتلايف.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328950

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 09 ماي 2026 | 22 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:56
19:17
16:03
12:23
05:17
03:37
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet26°
22° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-16
28°-17
35°-17
28°-19
29°-17
  • Avoirs en devises 25285,8
  • (08/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40026 DT
  • (08/05)
  • 1 $ = 2,87034 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/05)     2844,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/05)   28124 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>