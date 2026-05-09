كأس العالم 2026: ثلاث حفلات افتتاحية في المكسيك وكندا والولايات المتحدة بمشاركة نجوم عالميين
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس الجمعة، عن تنظيم ثلاث حفلات افتتاحية غير مسبوقة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها كل من المكسيك وكندا والولايات المتحدة، بمشاركة عدد من أبرز نجوم الموسيقى العالميين.
وأوضح رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، في بيان رسمي، أن الحفل الأول سيقام يوم 11 جوان 2026 بملعب ملعب أزتيكا التاريخي في مكسيكو، قبل المباراة الافتتاحية التي ستجمع بين منتخب المكسيك لكرة القدم ومنتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم.
وسيصبح ملعب أزتيكا بذلك أول ملعب في تاريخ كأس العالم يحتضن ثلاث مباريات افتتاحية للمونديال.
وسيشهد الحفل عرضا فنيا ضخما يشارك فيه عدد من الفنانين، من بينهم أليخاندرو فرنانديز وبيليندا وليلا داونز ولوس أنخليس أزوليس ومانا، إلى جانب جي بالفين وداني أوشن وتايلا.
وفي 12 جوان 2026، تحتضن تورونتو الحفل الافتتاحي الكندي قبل مواجهة منتخب كندا لكرة القدم ومنتخب البوسنة والهرسك لكرة القدم، بمشاركة الفنان الكندي مايكل بوبلي.
كما تستضيف لوس أنجلوس الحفل الأمريكي في اليوم ذاته، قبل مباراة منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم ومنتخب الباراغواي لكرة القدم، بمشاركة النجمة الأمريكية كاتي بيري.
وأشار الفيفا إلى أن هذه الحفلات ستجمع بين الموسيقى والثقافة وكرة القدم، بما يعكس هوية كل بلد مستضيف ووحدة الحدث العالمي.
ومن المرتقب أن تشهد البطولة، التي تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، إقامة 104 مباريات في 16 مدينة مضيفة، على أن تختتم المنافسات يوم 19 جويلية 2026 بملعب ملعب ميتلايف.
وأوضح رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، في بيان رسمي، أن الحفل الأول سيقام يوم 11 جوان 2026 بملعب ملعب أزتيكا التاريخي في مكسيكو، قبل المباراة الافتتاحية التي ستجمع بين منتخب المكسيك لكرة القدم ومنتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم.
وسيصبح ملعب أزتيكا بذلك أول ملعب في تاريخ كأس العالم يحتضن ثلاث مباريات افتتاحية للمونديال.
وسيشهد الحفل عرضا فنيا ضخما يشارك فيه عدد من الفنانين، من بينهم أليخاندرو فرنانديز وبيليندا وليلا داونز ولوس أنخليس أزوليس ومانا، إلى جانب جي بالفين وداني أوشن وتايلا.
وفي 12 جوان 2026، تحتضن تورونتو الحفل الافتتاحي الكندي قبل مواجهة منتخب كندا لكرة القدم ومنتخب البوسنة والهرسك لكرة القدم، بمشاركة الفنان الكندي مايكل بوبلي.
كما تستضيف لوس أنجلوس الحفل الأمريكي في اليوم ذاته، قبل مباراة منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم ومنتخب الباراغواي لكرة القدم، بمشاركة النجمة الأمريكية كاتي بيري.
وأشار الفيفا إلى أن هذه الحفلات ستجمع بين الموسيقى والثقافة وكرة القدم، بما يعكس هوية كل بلد مستضيف ووحدة الحدث العالمي.
ومن المرتقب أن تشهد البطولة، التي تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، إقامة 104 مباريات في 16 مدينة مضيفة، على أن تختتم المنافسات يوم 19 جويلية 2026 بملعب ملعب ميتلايف.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328950