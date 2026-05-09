كأس العالم 2026: ثلاث حفلات افتتاحية في المكسيك وكندا والولايات المتحدة بمشاركة نجوم عالميين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس الجمعة، عن تنظيملنهائيات، التي تستضيفها كل من المكسيك وكندا والولايات المتحدة، بمشاركة عدد من أبرزوأوضح رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، في بيان رسمي، أن الحفل الأول سيقام يومبملعب ملعب أزتيكا التاريخي في مكسيكو، قبل المباراة الافتتاحية التي ستجمع بين منتخب المكسيك لكرة القدم ومنتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم.وسيصبحبذلك أول ملعب في تاريخ كأس العالم يحتضنللمونديال.وسيشهد الحفل عرضا فنيا ضخما يشارك فيه عدد من الفنانين، من بينهم أليخاندرو فرنانديز وبيليندا وليلا داونز ولوس أنخليس أزوليس ومانا، إلى جانب جي بالفين وداني أوشن وتايلا.وفي، تحتضن تورونتو الحفل الافتتاحي الكندي قبل مواجهة منتخب كندا لكرة القدم ومنتخب البوسنة والهرسك لكرة القدم، بمشاركة الفنان الكندي مايكل بوبلي.كما تستضيف لوس أنجلوس الحفل الأمريكي في اليوم ذاته، قبل مباراة منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم ومنتخب الباراغواي لكرة القدم، بمشاركة النجمة الأمريكية كاتي بيري.وأشار الفيفا إلى أن هذه الحفلات ستجمع بين، بما يعكس هوية كل بلد مستضيف ووحدة الحدث العالمي.ومن المرتقب أن تشهد البطولة، التي تقام لأول مرة بمشاركة، إقامةفي، على أن تختتم المنافسات يومبملعب ملعب ميتلايف.