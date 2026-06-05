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نابل: انطلاق موسم حصاد الشعير وسط توقعات أولية بتجميع 900 ألف قنطار من الحبوب

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Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Juin 2026 - 14:04 قراءة: 1 د, 13 ث
      
انطلقت منذ بداية الأسبوع الجاري، عملية حصاد وتجميع الشعير بمختلف معتمديات ولاية نابل، وسط توقعات أولية بتجميع 900 ألف قنطار من الحبوب، حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزل تميم والمكلف بالزراعات الكبرى بالاتحاد الجهوي للفلاحين بنابل محمد الشارف بن معاوية.

ورجح المصدر ذاته في تصريح لصحفية /وات/ الانطلاق في تجميع القمح في حدود 12 جوان الجاري لارتباط العملية بارتفاع درجات الحرارة واستقرار الطقس، باعتبار أن معدلات الرطوبة لا تزال مرتفعة حاليا، موضحا أن تجميع القمح يبقى مرتبطا بانخفاض نسبة الرطوبة إلى 14 بالمائة على الأقل لضمان جودة المحصول.


​وقال إن المساحات المبذورة من الحبوب بلغت خلال الموسم الحالي للزراعات الكبرى حوالي 40 ألف هكتار منها 17 ألف هكتار مخصّصة للقمح الصلب، مقدّرا ان يكون الموسم طيبا باعتبار أهمية التساقطات المسجلة خلاله بالرغم من تسجيل بعض الإشكاليات على غرار نقص مادة "الأمونيتير" الضرورية، لافتا إلى أن صابة الموسم الفارط من الحبوب كانت في حدود 1مليون و130 ألف قنطار.
وأشار الى ان الأطراف المتدخلة والتى منها المندوبية الجهوية للفلاحة والمعهد الوطني للزراعات الكبرى ومصالح الحماية المدنية، تواصل جهودها في مختلف معتمديات الولاية لضمان إنجاح الموسم من خلال تنظيم حصص توعوية لفائدة الفلاحين حول كيفية تعديل آلات الحصاد والتوقي من الحرائق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مردودية المساحات المبذورة.

​وأكد جاهزية مراكز التجميع بالجهة والبالغ عددها 5 مراكز، لاستقبال المحاصيل بطاقة استيعابية تقديرية تصل إلى 150 ألف قنطار، مشيرا إلى أن منظومة الحبوب التي تشمل القمح الصلب واللين والتريتيكال والشعير والقصيبة تحظى بمتابعة حثيثة لتجاوز التحديات وضمان استكمال الموسم في أفضل الظروف.
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