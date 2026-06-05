الجامعة العامة للتعليم الثانوي تحمّل وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطنية

حمّلت الجامعة العامة لتعليم الثانوي، اليوم الجمعة، وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمسّ استقرار الامتحانات الوطنية نتيجة ما أسمته "ارتجالية" في اعتماد الآليات الكفيلة بكبح جماح عمليات الغش الالكتروني و"سلبية" في حماية الأساتذة المراقبين.واعتبرت النقابة في بيان لها، أن تكرّر تسريبات اختبارات امتحان البكالوريا على صفحات التواصل الاجتماعي يؤكد "الفشل الذريع" في حماية هذا الامتحان الوطني، ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ ويمس من مصداقية الشهادة الوطنية.كما ندّدت بسلبية تعاطي سلطة الإشراف في حماية الأساتذة المراقبين، مفيدة بأن مصالح الحرس الوطني بولاية قفصة قامت باستدعاء أستاذ مراقب للتحقيق إثر "شكاية كيدية ضريبة قيامه بواجبه في كشف عملية غش لتلميذة بمركز امتحان بأم العرائس"، وفق نص البيان.واعتبرت نقابة التعليم الثانوي أن استدعاء أستاذ للتحقيق معه من قبل السلط الامنية على خلفية كشفه عملية غش يمثل مسّا من كرامة المربي وحطّا من معنويات كافة الأساتذة المراقبين ورسالة سلبية تمسّ كل من يعمل على ضمان نزاهة الامتحان الوطني، داعية إلى إيقاف أي إجراء أمني ضد الاستاذ المراقب ورد الاعتبار له.يشار إلى أن اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2026 انطلقت يوم الاثنين 3 جوان الجاري وتتواصل إلى غاية 10 جوان. ويبلغ عدد المترشحين لهذه الدورة 162 ألفا و435 مترشحا، ينتمي نحو 80 بالمائة منهم إلى المعاهد العمومية.وكان وزير التربية، نور الدين النوري شدد، خلال ندوة صحفية حول الاستعداد للامتحانات الوطنية، على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، وقامت باتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة، مبرزا حرص وزارة التربية على تحصين شهادة البكالوريا والمحافظة على سمعتها لدى المؤسسات الجامعية في الداخل والخارج، فضلا عن تتبع المخالفين.