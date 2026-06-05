JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:25 Tunis

الجامعة العامة للتعليم الثانوي تحمّل وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطنية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/645cbbaeeee1d2.09075892_oqglfjpekihmn.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Juin 2026 - 16:08 قراءة: 1 د, 27 ث
      
حمّلت الجامعة العامة لتعليم الثانوي، اليوم الجمعة، وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمسّ استقرار الامتحانات الوطنية نتيجة ما أسمته "ارتجالية" في اعتماد الآليات الكفيلة بكبح جماح عمليات الغش الالكتروني و"سلبية" في حماية الأساتذة المراقبين.

واعتبرت النقابة في بيان لها، أن تكرّر تسريبات اختبارات امتحان البكالوريا على صفحات التواصل الاجتماعي يؤكد "الفشل الذريع" في حماية هذا الامتحان الوطني، ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ ويمس من مصداقية الشهادة الوطنية.


كما ندّدت بسلبية تعاطي سلطة الإشراف في حماية الأساتذة المراقبين، مفيدة بأن مصالح الحرس الوطني بولاية قفصة قامت باستدعاء أستاذ مراقب للتحقيق إثر "شكاية كيدية ضريبة قيامه بواجبه في كشف عملية غش لتلميذة بمركز امتحان بأم العرائس"، وفق نص البيان.
أخبار ذات صلة:
جامعة التعليم الثانوي تدافع عن أستاذ متهم في قضية غش بالبكالوريا وتحذر من "ترذيل" الامتحانات الوطنية...


واعتبرت نقابة التعليم الثانوي أن استدعاء أستاذ للتحقيق معه من قبل السلط الامنية على خلفية كشفه عملية غش يمثل مسّا من كرامة المربي وحطّا من معنويات كافة الأساتذة المراقبين ورسالة سلبية تمسّ كل من يعمل على ضمان نزاهة الامتحان الوطني، داعية إلى إيقاف أي إجراء أمني ضد الاستاذ المراقب ورد الاعتبار له.

يشار إلى أن اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا 2026 انطلقت يوم الاثنين 3 جوان الجاري وتتواصل إلى غاية 10 جوان. ويبلغ عدد المترشحين لهذه الدورة 162 ألفا و435 مترشحا، ينتمي نحو 80 بالمائة منهم إلى المعاهد العمومية.

وكان وزير التربية، نور الدين النوري شدد، خلال ندوة صحفية حول الاستعداد للامتحانات الوطنية، على أن الوزارة لن تتسامح مع أي محاولة للغش، وقامت باتخاذ جملة من التدابير الصارمة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف تتسم بالنزاهة، مبرزا حرص وزارة التربية على تحصين شهادة البكالوريا والمحافظة على سمعتها لدى المؤسسات الجامعية في الداخل والخارج، فضلا عن تتبع المخالفين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330539

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 6

كل الأخبار...

16:25 - تأجيل النظر في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي أمام محكمة الاستئناف بتونس
16:22 - الترجي الرياضي: اتفاق على تجديد عقد يوسف البلايلي لعامين وانتداب الحارس منتصر الصيد
16:08 - الجامعة العامة للتعليم الثانوي تحمّل وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطنية
15:41 - الأمين جمال يفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة الاسبانية
15:11 - معهد باستور تونس يحتضن أول هاكاثون للبيانات حول "التوائم الرقمية للصحة العالمية في افريقيا والعالم العربي" من 9 الى 12 جوان 2026
14:38 - سليانة: الإحتفال باليوم الوطني للبيئة
14:20 - جندوبة: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تتعهد بالعمل بنظام الحصص لتزويد المناطق العليا بطبرقة بالماء الصالح للشرب
14:04 - نابل: انطلاق موسم حصاد الشعير وسط توقعات أولية بتجميع 900 ألف قنطار من الحبوب
13:44 - رصد ترامب وهو يأخذ قيلولة بعد يوم من الخلاف في الكونغرس
13:42 - سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة 21 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 جوان 2026 | 19 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:25
19:37
16:09
12:25
05:01
03:11
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet30°
29° Babnet
الــرياح:
5.93 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
31°-21
29°-22
35°-23
33°-23
  • Avoirs en devises 25466,5
  • (04/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38654 DT
  • (04/06)
  • 1 $ = 2,91306 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/06)     1186,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/06)   29447 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No