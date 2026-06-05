تأجيل النظر في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي أمام محكمة الاستئناف بتونس
قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم تأجيل النظر في القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي إلى موعد لاحق، مع تأخير البت في مطالب الإفراج المقدمة في الملف.
وتشمل القضية عددا من المتهمين من بينهم وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، ونائب رئيس الحركة منذر الونيسي، إلى جانب وكيل عام سابق متقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية.
كما شملت التتبعات وزير الصحة الأسبق والقيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي.
أحكام ابتدائية بالسجنوكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق أحكاما ابتدائية في القضية، قضت بسجن نور الدين البحيري لمدة أربع سنوات، كما قضت بسجن منذر الونيسي لمدة أربع سنوات.
وقضت المحكمة كذلك بالسجن لمدة سنتين مع تأجيل التنفيذ في حق الوكيل العام المتقاعد والطبيبة السابقة بالسجن المدني بالمرناقية.
وفي ما يتعلق بوزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي، قررت المحكمة الابتدائية التشطيب على ملفه من القضية، وذلك على خلفية قيامه بالطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
وتشمل القضية عددا من المتهمين من بينهم وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، ونائب رئيس الحركة منذر الونيسي، إلى جانب وكيل عام سابق متقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية.
كما شملت التتبعات وزير الصحة الأسبق والقيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي.
أحكام ابتدائية بالسجنوكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق أحكاما ابتدائية في القضية، قضت بسجن نور الدين البحيري لمدة أربع سنوات، كما قضت بسجن منذر الونيسي لمدة أربع سنوات.
وقضت المحكمة كذلك بالسجن لمدة سنتين مع تأجيل التنفيذ في حق الوكيل العام المتقاعد والطبيبة السابقة بالسجن المدني بالمرناقية.
وفي ما يتعلق بوزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي، قررت المحكمة الابتدائية التشطيب على ملفه من القضية، وذلك على خلفية قيامه بالطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
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