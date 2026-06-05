تأجيل النظر في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي أمام محكمة الاستئناف بتونس

أحكام ابتدائية بالسجن



قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم تأجيل النظر في القضية المتعلقة بوفاة النائب السابقإلى موعد لاحق، مع تأخير البت في مطالب الإفراج المقدمة في الملف.وتشمل القضية عددا من المتهمين من بينهم وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة، ونائب رئيس الحركة، إلى جانب وكيل عام سابق متقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية.كما شملت التتبعات وزير الصحة الأسبق والقيادي بحركة النهضةوكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق أحكاما ابتدائية في القضية، قضت بسجن نور الدين البحيري لمدة، كما قضت بسجن منذر الونيسي لمدةوقضت المحكمة كذلك بالسجن لمدةفي حق الوكيل العام المتقاعد والطبيبة السابقة بالسجن المدني بالمرناقية.وفي ما يتعلق بوزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي، قررت المحكمة الابتدائية التشطيب على ملفه من القضية، وذلك على خلفية قيامه بالطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.