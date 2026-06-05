JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:25 Tunis

تأجيل النظر في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي أمام محكمة الاستئناف بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699e06cb661df8.48917382_qhiopkjlengmf.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Juin 2026 - 16:25 قراءة: 0 د, 55 ث
      
قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم تأجيل النظر في القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي إلى موعد لاحق، مع تأخير البت في مطالب الإفراج المقدمة في الملف.

وتشمل القضية عددا من المتهمين من بينهم وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، ونائب رئيس الحركة منذر الونيسي، إلى جانب وكيل عام سابق متقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية.


كما شملت التتبعات وزير الصحة الأسبق والقيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي.
أخبار ذات صلة:
أحكام بين سنتين و4 سنوات سجناً في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي...


أحكام ابتدائية بالسجن

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق أحكاما ابتدائية في القضية، قضت بسجن نور الدين البحيري لمدة أربع سنوات، كما قضت بسجن منذر الونيسي لمدة أربع سنوات.

وقضت المحكمة كذلك بالسجن لمدة سنتين مع تأجيل التنفيذ في حق الوكيل العام المتقاعد والطبيبة السابقة بالسجن المدني بالمرناقية.


وفي ما يتعلق بوزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي، قررت المحكمة الابتدائية التشطيب على ملفه من القضية، وذلك على خلفية قيامه بالطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330541

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 6

كل الأخبار...

16:25 - تأجيل النظر في قضية وفاة الجيلاني الدبوسي أمام محكمة الاستئناف بتونس
16:22 - الترجي الرياضي: اتفاق على تجديد عقد يوسف البلايلي لعامين وانتداب الحارس منتصر الصيد
16:08 - الجامعة العامة للتعليم الثانوي تحمّل وزارة التربية كل ما من شأنه أن يمس استقرار الامتحانات الوطنية
15:41 - الأمين جمال يفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة الاسبانية
15:11 - معهد باستور تونس يحتضن أول هاكاثون للبيانات حول "التوائم الرقمية للصحة العالمية في افريقيا والعالم العربي" من 9 الى 12 جوان 2026
14:38 - سليانة: الإحتفال باليوم الوطني للبيئة
14:20 - جندوبة: الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تتعهد بالعمل بنظام الحصص لتزويد المناطق العليا بطبرقة بالماء الصالح للشرب
14:04 - نابل: انطلاق موسم حصاد الشعير وسط توقعات أولية بتجميع 900 ألف قنطار من الحبوب
13:44 - رصد ترامب وهو يأخذ قيلولة بعد يوم من الخلاف في الكونغرس
13:42 - سيدي بوزيد: تواصل فعاليات الدورة 21 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 جوان 2026 | 19 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:25
19:37
16:09
12:25
05:01
03:11
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet30°
29° Babnet
الــرياح:
5.93 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
31°-21
29°-22
35°-23
33°-23
  • Avoirs en devises 25466,5
  • (04/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38654 DT
  • (04/06)
  • 1 $ = 2,91306 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/06)     1186,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/06)   29447 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No