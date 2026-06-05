الترجي الرياضي: اتفاق على تجديد عقد يوسف البلايلي لعامين وانتداب الحارس منتصر الصيد

أعلن الترجي الرياضي التونسي اليوم الجمعة أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع لاعبه الجزائري يوسف البلايلي يقضي بتجديد عقده مع النادي لمدة سنتين إضافيتين.وقال فريق باب سويقة في بلاغ نشره على صفحته الرسمية أن هذا الاتفاق ينص على أن يدخل العقد الجديد حيز التنفيذ بصفة آلية ومباشرة إثر صدور القرار النهائي من محكمة التحكيم الرياضية "تاس" الذي يتوقع صدوره مع موفى شهر أوت المقبل.وكان الترجي الرياضي قد تعاقد مع يوسف البلايلي (34 عاما) في تجربة ثالثة في 31 جويلية 2024 بعقد يمتد الى غاية 30 جوان 2026 قادما من مولودية الجزائر.وتعرض يوسف البلايلي خلال شهر نوفمبر من العام الماضي إلى تمزق على مستوى الأربطة المتقاطعة في لقاء ذهاب دربي العاصمة أمام النادي الإفريقي لحساب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم أبعدته عن الميادين لفترة طويلة قبل أن يقرر "الفيفا" ايقافه عن النشاط في شهر مارس الماضي على خلفية نزاع تعاقدي مع ناديه السابق أجاكسيو الفرنسي.ومن جهة أخرى، أعلن الترجي الرياضي عن انهاء إجراءات انتداب حارس المرمى منتصر الصيد بعقد يمتد لثلاثة مواسم وذلك إلى غاية جوان 2029 قادما من شبيبة العمران.يذكر أن منتصر الصيد صاحب الـ 26 عاما تكون في الترجي الرياضي قبل أن يلتحق في أوت 2023 بشبيبة العمران.