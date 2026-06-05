سليانة: اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية

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أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة، اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات، وفق مصدر قضائي.

وبين ذات المصدر في تصريح بعد ظهر اليوم الجمعة لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم ضبط التلاميذ (تتراوح اعمارهم بين 18 و19 سنة) بصدد الغش بواسطة سماعات في إختبار البكالوريا، أمس الخميس، بأحد معاهد معتمدية بوعرادة.