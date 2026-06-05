نسبة التضخم في تونس تستقر في حدود  5,5% في شهر ماي مقابل 5.4 % قبل سنة

ارتفاع اسعار المواد الغذائية



اسعار المواد المصنعة والخدمات في ارتفاع



استقرار التضخم الضمني



بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر ماي 2026 نسبة 5,5% مقابل 5٫4 % في ماي 2025.وارجع المعهد الوطني للاحصاء هذه النسبة بالأساس، من ناحية، إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية (9,1% خلال ماي 2026 مقابل 9,3% خلال أفريل 2026)، ومن ناحية أخرى إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغ (0,8% خلال ماي 2026 مقابل 0,4% خلال أفريل 2026) وأسعار خدمات النزل والمطاعم (6,3% خلال ماي 2026 مقابل 6,2% خلال أفريل 2026).في المقابل، حافظت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات على استقرار نسق ارتفاعها عند مستوى 8,2%.اظهرت مؤشرات المعهد أنه ،باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8,2%. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 21,8% وأسعار الدواجن بنسبة 15,6% وأسعار لحم البقر 14,1% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 12,2% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 11,9% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 11,6%.في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 6,1% وأسعار البيض بنسبة 4,6%.شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ماي 2026 ارتفاعا بنسبة 4,6% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,1% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 4,6%.في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4,2% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 15,9%.سجل التضخم الضمني لشهر ماي 2026 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية استقرارا في مستوى 4,8%. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6,7% مقابل 1,2% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 9,3% مقابل 0,2% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.