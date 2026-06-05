نابل: المتطوعون في مشروع "نظف تعلم وابتكر" ينطلقون من شاطئ المعمورة في حملات تنظيف الشريط الساحلي ببني خيار

انطلق المتطوعون المشاركون في المشروع البيئي الفني التطوعي الدولي "نظف تعلم وابتكر" (كلين كرييات اديوكايت) من شاطئ المعمورة اليوم الجمعة، في حملات تنظيف الشريط الساحلي بمعتمدية بني خيار والتي ستتواصل الى يوم غد السبت، بتنظيف سبخة المعمورة وفي اليوم الموالي بتنظيف شاطئ بني خيار والخميس 18 جوان بتنظيف ميناء بني خيار.وأشار منسق المشروع رشيد جنان في تصريح لصحفية "وات" الى انّ المشروع البيئي الفني التطوعي الدولي، تنفذه جمعية "التطوع والتبادل الثقافي والعمل الشبابي" ببني خيار بالشراكة مع دار الشباب المعمورة خلال الفترة الممتدة من 1 الى 21 جوان يتميز بمشاركة 20 من الشباب المتطوع من عدد من البلدان الأوروبية وبالتعاون مع الكشافة التونسية والهلال الأحمر التونسي وعدد من أعضاء الجمعيات البيئية المحلية.وأبرز ان هذا المشروع التطوعي الدولي يهدف بالخصوص الى تعميق الوعي بأهمية حماية الشريط الساحلي وصيانته خاصة ووقايته من انتشار النفايات البلاستكية، مؤكدا ان الأنشطة المبرمجة في اطار المشروع لا تقتصر على حملات النظافة بل انها تشمل كذلك تنظيم يوم بيئي بالمنطقة الريفية ديار بن سالم وجولة على الاقدام لتنظيف وسط مدينة المعمورة بالإضافة الى حملة لتنظيف غابة البندق بمنطقة غرداية من معتمدية بني خيار.امّا بخصوص البعد الثقافي والفني للمشروع، فلاحظ جنان ان الجوانب الثقافية تقوم على تعزيز التبادل الثقافي والتعارف وتبادل الخبرات بين المشاركين خاصة ببرمجة تنظيم سهرة للاكلات المميزة للبلدان المشاركة يوم 11 جوان وتخصيص حيز من الحصص الصباحية لتعلم اللغات الأجنبية، فضلا عن تخصيص اغلب أنشطة ما بعد الظهر للورشات الفنية التي تقوم على إعادة رسكلة النفايات القابلة لاعادة الاستغلال في انجاز اعمال فنية سيتولى تاطيرها عدد من طلبة المعاهد العليا للفنون الجميلة من نابل وقفصة وجندوبة.وابرز ان البرمجة الثقافية البيئية تتضمن كذلك سهرة سينمائية لعرض الأفلام البيئية القصيرة يوم 12 جوان بالهواء الطلق بشاطئ المعمورة وتتويج المشروع بتنظيم معرض يوم 19 جوان للاعمال الفنية التي أنجزت في اطار اعادة رسكلة النفايات وعرض مجموعة من الفيديوهات للانشطة اليومية المنجزة.