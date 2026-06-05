مباراة ودية - المنتخب التونسي تحت 15 عاما ينهزم وديا أمام نظيره الروسي 1-2

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انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 15 عاما أمام نظيره الروسي بنتيجة 1-2 في المباراة الودية التي اقيمت اليوم الجمعة بمركب الهادي النيفر بباردو

وسيخوض المنتخبان مباراة ودية ثانية يوم 8 جوان الجاري.

جدير بالتذكير ان المدرب الوطني محمد التمري يشرف على تدريب المنتخب التونسي لهذه الفئة العمرية.