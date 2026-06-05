مباراة ودية - المنتخب التونسي تحت 15 عاما ينهزم وديا أمام نظيره الروسي 1-2

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21:04 - مديرة تحرير الأهرام المصرية تُهدي النجمة الزهراء نسخا تاريخية لمقالات "الأهرام" التي توثق تنظيم أول مؤتمر للموسيقى العربية سنة 1932
20:43 - الصحفي بموقع "نواة" شاكر جهمي: مصادر تؤكد إيقاف صاحب الفيديو المثير للجدل الذي أثار غضبا واسعا في تونس
20:06 - تعزيز التعاون في مجال الإبداع الطلابي بين جامعة تونس المنار والمجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي
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