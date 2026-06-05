وزير الخارجية يتسلم نسخة من اوراق اعتماد السفير المسيكي الجديد

تسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، من خوسيه إغناسيو مادرازو بوليفار، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية الولايات المتحدة المكسيكية لدى تونس مع الإقامة بالجزائر.وأشاد الوزير، بمتانة العلاقات التونسية المكسيكية منذ إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سنة 1961، مؤكدا تطلع تونس إلى إعطاء دفع جديد لهذه الصداقة التاريخية، من خلال تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيّما تلك المتصلة بالاقتصاد والتجارة والتربية والتعليم العالي والثقافة.كما ثمّن، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، تطابق وجهات النظر بين البلدين في المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بقضايا التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر.وأبرز الطرفان، أهمية توظيف الاستحقاقات الرياضية الكبرى لتعزيز التقارب بين الشعبين، حيث عبر السفير المكسيكي عن استعداد بلاده لتقديم كل التسهيلات الممكنة للبلدان المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، ومن ضمنها تونس، من أجل إنجاح هذه التظاهرة العالمية.وأكد السفير المكسيكي حرص بلاده على تطوير التعاون الثنائي، وفق خطة عمل يتم الاتفاق حولها بين الجانبين.