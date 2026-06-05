وزارة الداخلية: القبض على العناصر الاجرامية التي هاجمت أفارقة من دول جنوب الصحراء

الحادثة تعود إلى خمس سنوات



مواصلة التحقيق في ملابسات الترويج



تأكيد على احترام القانون وحقوق الأجانب



أعلنت وزارة الداخلية أنه على إثر تداول مقطع فيديو يوثق اعتداء مجموعة من العناصر الإجرامية على عدد من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها لتحديد هوية الأشخاص الظاهرين في التسجيل.وأوضحت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، أن الأبحاث الدقيقة مكنت من التعريف بالعناصر المتورطة وإلقاء القبض عليها، وذلك رغم عدم تقدم أي طرف بشكاية رسمية في الغرض.وأكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات أظهرت أن مقطع الفيديو المتداول يوثق حادثة تعود إلى نحو خمس سنوات، مشيرة إلى أن التسجيل تم تداوله مؤخرا عبر منصات من قارتين مختلفتين.وأضافت أن الأبحاث ما تزال متواصلة للكشف عن جميع ملابسات القضية، بما في ذلك الظروف المرتبطة بإعادة نشر الفيديو في هذا التوقيت بالذات، رغم مرور سنوات على وقوع الحادثة.وأشارت الوزارة إلى أن التحريات الجارية تهدف أيضا إلى تحديد حقيقة الجهات أو الأطراف التي قامت بإعادة تداول المقطع والوقوف على خلفيات نشره من جديد بعد فترة زمنية طويلة من وقوع الأحداث الموثقة فيه.وجددت وزارة الداخلية تأكيدها على التزام الدولة التونسية بضمان حقوق وكرامة كل الأشخاص الموجودين على التراب التونسي، وتطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون مهما كانت صفته.كما شددت على تمسك تونس بالمقاربة الإنسانية في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية، مؤكدة مواصلة العمل على إيجاد حلول عاجلة تتيح للمهاجرين غير النظاميين العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية في أفضل الظروف الممكنة.وأكدت الوزارة أن مؤسسات الدولة ستواصل التصدي لكل أشكال الاعتداء والعنف، مع احترام القانون والالتزامات الإنسانية ذات الصلة بحماية الأشخاص الموجودين فوق التراب التونسي.