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إجراء أول عملية جراحية بالمستشفى المحلي بحيّ التضامن

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Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Juin 2026 - 22:08 قراءة: 0 د, 26 ث
      
شهد المستشفى المحلي بحي التضامن (ولاية أريانة)، اليوم الجمعة، إجراء أول عملية جراحية، تحت إشراف فريق جراحة القلب والأوعية الدموية، بمستشفى عبد الرحمان مامي، وفق ما أكدته وزارة الصحة في بلاغ لها.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطوة تمثّل انطلاقة عملية لتطوير الخدمات الجراحية بالمستشفى، إنطلاقا بجراحة الأوعية الدموية إلى أن تتوسّع تدريجيًا نحو اختصاصات أخرى، بما يقرّب العلاج من المواطنين ويخفّف عنهم عناء التنقّل، مثمنة مجهودات الإطارات الطبية وشبه الطبية والإدارية والفنية، وكلّ من ساهم في إنجاح هذه الخطوة الهامة، وفي عمليّة إصلاح المنظومة الصحيّة.

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