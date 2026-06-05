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وزير الشؤون الخارجية يجري محادثة هاتفية مع نظيره البرتغالي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Juin 2026 - 22:12 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الجمعة، محادثة هاتفية مع وزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي "باولو رانجيل"، لتهنئته على انتخاب البرتغال مؤخراً عضواً غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2027-2028، ولإبلاغه دعم تونس.

وأعرب الوزير، خلال المحادثة الهاتفية، عن الأمل في أن تضطلع البرتغال، بدور فعّال من أجل السلام والأمن الدوليين، بالنظر الى الاهتمام الخاص الذي توليه للبعدين الإفريقي والمتوسطي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.


وشكّلت ولاية البرتغال المقبلة في مجلس الأمن، مناسبة للنفطي، للتأكيد على الحاجة الملحّة إلى حلّ عادل ودائم للقضية الفلسطينية، مع الأخذ بعين الاعتبار اعتراف البرتغال، في سبتمبر الماضي، بدولة فلسطين واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في إقامة دولته ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.


من جانبه، أعرب الوزير البرتغالي عن التزام بلاده بالدفاع عن أمهات القضايا العادلة، وعن رغبته في توثيق العلاقات مع البلدان التي تتوافق وجهات نظرها بشأن قضايا الأجندة متعددة الأطراف مع وجهات نظر البرتغال، لا سيما منها تونس.

وأتاحت المحادثة الهاتفية للوزيرين، الفرصة للتطرق إلى آفاق التعاون على المستوى الثنائي وفي الإطار الأوروبي، وكذلك تبادل دعم الترشحات في المحافل الدولية.

كما اتّفقا على الشروع في الاستعدادات اللازمة لإنجاح الاستحقاق الثنائي المقرّر في الخريف المقبل، والذي سيشمل أيضًا منتدى اقتصاديًا وفعالية ثقافية، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس والبرتغال.
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