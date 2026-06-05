تعادل المنتخب التونسي للسيدات وديا مع نظيره المصري 1-1

تعادل المنتخب التونسي لكرة القدم للسيدات مع نظيره المصري بنتيجة 1-1 في المباراة الودية التي دارت بينهما اليوم الجمعة بمركز المنتخبات الوطنية التابع للاتحاد المصري لكرة القدم بالقاهرة.وبادر المنتخب المصري بافتتاح التسجيل في الدقيقة 17 عن طريق سارة خليفة قبل أن يدرك المنتخب التونسي التعادل في الدقيقة 89 عن طريق مريم حويج.هذا وقد خاض المنتخبان اثر نهاية المباراة حصة ركلات ترجيح انتهت لفائدة المنتخب المصري بنتيجة 4-2.وسيخوض المنتخبان مباراة ودية ثانية يوم 8 جوان الجاري في نفس الملعب.