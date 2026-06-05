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مدنين: حملة نظافة بالفسحة الشاطئية بجربة اجيم

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Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Juin 2026 - 19:07 قراءة: 1 د, 5 ث
      
انتظمت اليوم الجمعة حملة نظافة بالفسحة الشاطئية بجربة اجيم بمشاركة كل من بلدية اجيم والغرفة الفتية الاقتصادية ونادي "تيبازا" لانشطة الغوص والرياضات البحرية والثقافية والبيئية على طول ما يقارب كيلومتر مكنت من جمع كميات من النفايات البلاستيكية والبلورية وبعض الفضلات المختلفة التي لم تكن بكميات كبيرة لاعتبار ان هذا الشاطئ شهد حملة مماثلة في الفترة الماضية ضمن تدخلات البلدية ومكونات المجتمع المدني استعدادا لموسم الاصطياف، وفق فهمي الجمني عن نادي "تيبازا" باجيم.

واضاف ان الحملة التى تاتى احتفالا باليوم العالمي للبيئة، شملت كرنيش اجيم متنفس اهالي المنطقة طيلة الصائفة جاء مع مبادرة اخرى للنادي مع مكتب شمال افريقيا للصندوق العالمي للبيئة في مبادرة "تبني شاطئا" على طول 100 متر من خلال جمع النفايات به واحصائها وفرزها لتصنيفها وفق بروتكول علمي على ضوئه يتم وضع قاعدة بيانات تحتوي على نوعية النفايات المتواجدة بالشواطئ التونسية ستكون مرجعا للمختصين لفهم نوعية النفايات المتواجدة بالشواطئ .


وسيعمل نادي "تيبازا" عبر فرع البيئة على 100 متر من شاطئ الكرنيش ضمن هذا البرنامج، انطلاقا من حملة اليوم، حيث سيتولى فرز النفايات المجمعة بين بلاستيك وخشب وبلور وبقايا شباك ثم تضمينها بقاعدة البيانات مساهمة في مبادرة "تبني شاطئا" وفق فهمي.
وسيواصل فرع البيئة ضمن انشطته وتدخلاته عملية تنظيف وادي اجيم لرفع الشباك الشبح ومعدات الصيد المتلفة لاعادة رسكلتها في مرحلة مقبلة الى جانب برامج اخرى ميدانية وتحسيسية.
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