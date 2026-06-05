القصرين: الولاية تنتج 100 ألف طن من النفايات سنوياً ونداء لتعزيز التدوير والحد من مخاطر البلاستيك

كشف الممثل الجهوي للبيئة بالقصرين ماجد حقي، أن ولاية القصرين تنتج سنوياً نحو 100 ألف طن من النفايات موزعة على 19 بلدية، بمعدل يناهز 800 غرام للفرد يوميا في الوسط الحضري و300 غرام في الوسط الريفي، فيما تمثل النفايات البلاستيكية حوالي 5 بالمائة من إجمالي النفايات المنتجة أي ما يعادل قرابة 30 غراماً للفرد يومياً.وأضاف حقي، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش يوم تنشيطي وتحسيسي انتظم اليوم الجمعة بمقر فرع مدينة العلوم بالقصرين المدينة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أنّ العالم يشهد ارتفاعا متسارعا في إنتاج البلاستيك، حيث انتقلت الكميات المصنعة سنويا من مليوني طن سنة 1950 إلى حوالي 460 مليون طن سنة 2024، مع توقعات ببلوغ 1400 مليون طن بحلول سنة 2060، مشيراً إلى أن استهلاك هذه المادة يتواصل بوتيرة مرتفعة بما يفاقم التحديات البيئية والصحية على المستوى العالمي.وبيّن أن البلاستيك، رغم أنه يمثل نسبة محدودة من إجمالي النفايات المنتجة بالجهة، يشكّل أحد أخطر الملوثات البيئية نظراً لصعوبة تحلله وانتشار جزيئاته الدقيقة في مختلف مكونات البيئة، بما في ذلك المياه والتربة والهواء فضلاً عن وصولها إلى جسم الإنسان وما قد تسبّبه من مخاطر صحية جسيمة.وأكد، أنّ التقليص من استخدام البلاستيك وتشجيع الفرز الإنتقائي وإعادة التدوير يمثلان من أبرز الحلول الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، مبرزا أن الجهة حققت تقدما في مجال جمع وتثمين النفايات البلاستيكية من خلال إحداث عدد من مراكز التجميع، غير أن النتائج ما تزال دون المأمول وتستوجب مزيدا من الإنخراط والإستثمار.وأشار إلى أن الاستثمار الخاص في قطاع تثمين النفايات ما يزال شبه غائب بالجهة، خاصة في مجال تثمين النفايات العضوية التي تمثل نحو 70 بالمائة من إجمالي النفايات المنتجة، وذلك رغم الحوافز والتشجيعات التي توفرها وزارة البيئة للمستثمرين في هذا المجال.كما أفاد حقي بالمناسبة بأن مشروع وحدة تثمين النفايات بالقصرين لا يزال في مرحلة الدراسات لدى وكالة التصرف في النفايات، معرباً عن أمله في أن يساهم إنجازه مستقبلا في تحسين منظومة التصرف في النفايات وتعزيز الإقتصاد الدائري بالجهة.يشار الى أن اليوم التنشيطي والتحسيسي انتظم تحت شعار "معاً من أجل بيئة سليمة ومياه متاحة للجميع"، لفائدة تلاميذ المعهد الثانوي أبو القاسم الشابي بمعتمدية فريانة، وذلك في إطار مشروع "3M: مجتمع مدني ومواطنة" وبالشراكة بين مدينة العلوم بالقصرين وجمعية قرين القصرين وبلديتي القصرين والزهور والممثلية الجهوية للبيئة وجمعية إحياء بفريانة.وخصّصت فقرات النشاط للتحسيس بمخاطر التلوث البلاستيكي وتعزيز الوعي البيئي لدى الناشئة، باعتبارها شريكاً أساسياً في نشر الثقافة البيئية وترسيخ الممارسات السليمة المتعلقة بالمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.