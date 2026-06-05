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الأسعار عند الاستهلاك ترتفع خلال شهر ماي 2026 بنسبة 0,3% مقارنة بالشهر السابق

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Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Juin 2026 - 18:52 قراءة: 0 د, 54 ث
      
شهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر ماي 2026 ارتفاعا بنسبة 0,3% مقارنة بشهر أفريل 2026، وفق مؤشرات المعهد الوطني للاحصاء.
 ويعود هذا الارتفاع بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 0,4% وأسعار مجموعة المطاعم والنزل بنسبة 0,6%.
 

أسعار المواد الغذائية تواصل ارتفاعها

 
ارتفعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0,4% خلال شهر ماي 2026 وذاك نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 4,2%. في المقابل تراجعت أسعار البيض بنسبة 7% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 2,9% و أسعار الخضر بنسبة 1,3%.

 
كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0,4% حيث ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 0,5% وأسعار الأحذية بنسبة 0,1%.
 
ومن جهتها زادت أسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0,6% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 3,5%.
 

المساهمات في التضخم حسب القطاعات

 
اظهرت احصاءات المعهد الوطني للاحصاء ان مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "الخدمات " ساهمت بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 1,7% و1,4%.
كما ساهمت مجموعة " المواد غير الغذائية الحرة " ومجموعة "المواد الغذائية الحرة" بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 2,9% و2,4%، حسب مؤشرات المعهد.
خديجه
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