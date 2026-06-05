ديوان الأسرة والعمران البشري ينظم قافلة صحية لتقصي سرطان الثدي بالمستشفى المحلي بقليبية

نظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، يوم أمس الخميس، بالمستشفى المحلي بقليبية من ولاية نابل، قافلة صحية لتقصي سرطان الثدي عبر المصحة المتنقلة "مامو لايف" (Mammo Life).وتمكنت القافلة المنتظمة بالتعاون مع مخابر "ميديس" والإدارة الجهوية للصحة بنابل، من إجراء 57 مسحة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم و170 فحصا سريريا للثدي بالإضافة إلى توعية 170 امرأة بأهمية الوقاية والكشف المبكر.كما تضمنت تدخلات القافلة إجراء 31 فحصا مزدوجا شمل التصوير الشعاعي للثدي والموجات فوق الصوتية، إضافة إلى 3 صور شعاعية للثدي و3 فحوصات بالموجات فوق الصوتية للثدي، وفق بلاغ صادر الجمعة عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.وأسفرت عمليات التقصي عن رصد 8 حالات مشتبه بها تم توجيهها لمزيد الاستقصاء عبر الخزعة الدقيقة.