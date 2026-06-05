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قفصة: اعطاء إشارة انطلاق موسم الحصاد باحدى الضيعات الفلاحية بمعتمدية سيدي عيش

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Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Juin 2026 - 18:29 قراءة: 0 د, 51 ث
      
اعطيت اليوم الجمعة باحدى الضيعات الفلاحية بمعتمدية سيدي عيش من ولاية قفصة، إشارة انطلاق موسم الحصاد للموسم الفلاحي الحالي، وذلك بحضور والي قفصة سليم فروجة وممثلين عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وعدد من الادارات الجهوية بالجهة.

وافاد المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة منجي عافي، بأن تقديرات صابة القمح الصلب لهذه السنة في حدود 200 الف قنطار، لترتفع مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت فيها الصابة 180 الف قنطار، مشيرا إلى أن ولاية قفصة أصبحت قطبا من اقطاب زراعة الحبوب.

واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، أن المساحات المزروعة القابلة للحصاد بالجهة للنمط المروي تبلغ 4100 هكتار، وقد شهدت هذه المساحات توسعا مقارنة بسنة 2024 والتي بلغت فيها خلال تلك الفترة 3600 هكتار ، لافتا إلى أن طاقة تخزين الحبوب بالجهة تبلغ 125 الف قنطار تتوزع إلى 100 الف قنطار بمركز ديوان الحبوب بمنطقة لالة بمعتمدية القصر و25 الف قنطار بشركة الخليج بمعتمدية سيدي عيش.
واوضح أن طاقة الخزن تكفي لتجميع وتخزين الحبوب بالجهة خاصة مع امكانية اجلاء كميات منها إلى ولايات مجاورة مثل ولاية سيدي بوزيد.
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