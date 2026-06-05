الأمين جمال يفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة الاسبانية

أعلنت رابطة بطولة الدرجة الأولى الإسبانية لكرة ​القدم اليوم الجمعة فوز الأمين ‌جمال جناح ‌برشلونة بجائزة أفضل ‌لاعب في المسابقة لهذا الموسم.وساعد اللاعب البالغ من العمر 18 عاما فريق ⁠برشلونة في الاحتفاظ بلقب البطولة، وأصبح أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب ​في الشهر ثلاث مرات خلال موسم واحد، كما أنهى ⁠الموسم متصدرا لقائمة هدافي النادي برصيد 16 هدفا و11 ⁠تمريرة حاسمة.وفاز هانز فليك مدرب برشلونة أمس الخميس بجائزة أفضل مدرب هذا العام.ومن ‌المتوقع أن يكون جمال، الذي غاب عن الملاعب عدة مرات هذا الموسم بسبب مشكلات في أعلى الفخذ، جاهزا للعب مع منتخب إسبانيا في كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة ‌وكندا والمكسيك اعتبارا من 11 جوان الجاري.وغاب جمال عن آخر ست مباريات لبرشلونة في الموسم بسبب إصابة ‌في عضلات الفخذ الخلفية.وبدأ جمال في جذب الأضواء منذ أن كان عمره 16 عاما ‌ولعب دورا أساسيا ⁠في فوز إسبانيا بلقب بطولة أوروبا للمرة الرابعة في عام 2024.