كاس تونس للكرة الطائرة - النجم الساحلي يلتحق بالترجي الرياضي في الدور نصف النهائي

تاهل النجم الساحلي الى الدور نصف النهائي لكاس تونس للكرة الطائرة عقب فوزه اليوم الجمعة على مضيفه اتحاد النقل بصفاقس بثلاثة اشواط نظيفة.وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي 25-23 و25-23 و25-22.وكان الترجي الرياضي التونسي بلغ المربع الذهبي بعد انسحاب منافسه في الدور ربع النهائي اتصالات صفاقس.ويكتمل نصاب الدور ربع النهائي غدا السبت بلقاءي النادي الصفاقسي والاولمبي القليبي ومولدية بوسالم وسعيدية سيدي بوسعيد.