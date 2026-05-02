السجن المؤبد لقاتل جاره المسن

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجنفي حق شاب أقدم على قتل جاره المسن بطريقة وصفت بالوحشية، في جريمة أثارت صدمة واسعة وخلفت استياءً كبيرًا.تفيد معطيات ملف القضية أن الحادثة انطلقت من خلاف نشب بين الضحية والجاني، بعد أن طلب الجار المسن من مجموعة من الشبان، من بينهم المتهم، الكف عن إزعاج الحي واستهلاك المشروبات الكحولية بالقرب من منزله.غير أن الخلاف سرعان ما تطور، حيث تعمد الجاني الاعتداء على الضحية، ما أدى إلى إصابته بإصابات خطيرة، قبل أن يتعرض لضربات قاتلة باستعمال جسم صلب على مستوى الرأس، أردته قتيلاً على عين المكان.وبعد استكمال الأبحاث والتحقيقات، ثبتت إدانة المتهم بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار حكم بالسجن المؤبد في حقه.