Babnet   Latest update 11:27 Tunis

السجن المؤبد لعصابة الاتجار بالقاصرات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f5cc54616454.70390739_kgifpnqljohme.jpg>
AI Creation / صورة توضيحية
Publié le Samedi 02 Mai 2026 - 11:00
      
في واحدة من أكثر القضايا هزات للرأي العام، أسدلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الستار على ملف "شبكة الاتجار بالقاصرات"، حيث قضت بالسجن مدى الحياة لعناصرها الذين تجردوا من إنسانيتهم ليحولوا أجساد الأطفال إلى بضاعة في سوق الرذيلة.

لم تكن ضحايا هذه الشبكة مجرد أرقام، بل كنَّ فتيات في مقتبل العمر، عصفت بهن الظروف العائلية القاسية أو رمى بهن القدر خارج أسوار مراكز الرعاية بلا سند.


وكانت العصابة تترصد هؤلاء "الهاربات من الجحيم" لتوقعهن في جحيم أشد قسوة، مستخدمةً خلطة شيطانية من
الإغراء المادي الزائف لسلب عقولهن والتخدير القسري لسلب إرادتهن وجعلهن في حالة غياب تام عن الوعي وايضا الترهيب والتهديد لضمان صمتهن للأبد.


وكشفت الأبحاث أن هذه العصابة أدارت "تجارة منظمة"، حيث كان يتم عرض القاصرات على الزبائن بدم بارد مقابل مبالغ مالية، تحت إشراف "عنصر نسائي" لعب دوراً محورياً في استدراج الضحايا وطمأنتهن قبل الإيقاع بهن حيث كان من بين الضحايا ابتتها القاصر التى عرضتها على عدة زبائن .

ولكن، وبفضل يقظة الأجهزة الأمنية والقضائية، تم اختراق هذا الهيكل الإجرامي وتفكيك خيوطه، لينتهي الأمر بأفراده وراء القضبان بقرار قضائي ينهي رحلتهم في عالم الجريمة إلى الأبد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328506

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 02 ماي 2026 | 15 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:47
19:11
16:02
12:23
05:24
03:47
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
28°-12
30°-16
29°-17
25°-17
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>