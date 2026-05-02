السجن المؤبد لعصابة الاتجار بالقاصرات

في واحدة من أكثر القضايا هزات للرأي العام، أسدلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الستار على ملف "شبكة الاتجار بالقاصرات"، حيث قضت بالسجن مدى الحياة لعناصرها الذين تجردوا من إنسانيتهم ليحولوا أجساد الأطفال إلى بضاعة في سوق الرذيلة.لم تكن ضحايا هذه الشبكة مجرد أرقام، بل كنَّ فتيات في مقتبل العمر، عصفت بهن الظروف العائلية القاسية أو رمى بهن القدر خارج أسوار مراكز الرعاية بلا سند.وكانت العصابة تترصد هؤلاء "الهاربات من الجحيم" لتوقعهن في جحيم أشد قسوة، مستخدمةً خلطة شيطانية منالإغراء المادي الزائف لسلب عقولهن والتخدير القسري لسلب إرادتهن وجعلهن في حالة غياب تام عن الوعي وايضا الترهيب والتهديد لضمان صمتهن للأبد.وكشفت الأبحاث أن هذه العصابة أدارت "تجارة منظمة"، حيث كان يتم عرض القاصرات على الزبائن بدم بارد مقابل مبالغ مالية، تحت إشراف "عنصر نسائي" لعب دوراً محورياً في استدراج الضحايا وطمأنتهن قبل الإيقاع بهن حيث كان من بين الضحايا ابتتها القاصر التى عرضتها على عدة زبائن .ولكن، وبفضل يقظة الأجهزة الأمنية والقضائية، تم اختراق هذا الهيكل الإجرامي وتفكيك خيوطه، لينتهي الأمر بأفراده وراء القضبان بقرار قضائي ينهي رحلتهم في عالم الجريمة إلى الأبد.