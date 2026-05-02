تحت شعار "الاستثمار في الإبداع": انطلاق فعاليات القرية الوطنية للإبداعات التلمذية ببنزرت

انطلقت يوم الجمعة ببنزرت فعاليات “القرية الوطنية للإبداعات التلمذية بالمدارس الإعدادية والمعاهد”، في تظاهرة وطنية تحت إشراف وزارة التربية، تهدف إلى دعم الطاقات الإبداعية الناشئة وتعزيز مقومات الحياة المدرسية.وأُشرف على افتتاح هذه التظاهرة المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، ريم المعروفي، بحضور والي بنزرت سالم بن يعقوب، والمندوبة الجهوية للتربية ببنزرت هدى بن شقير، إلى جانب عدد من الإطارات المركزية والجهوية والمحلية.وتندرج هذه المبادرة، التي تنظمها الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، في إطار تنشيط الحياة المدرسية وتكريس دور المدرسة كفضاء للإبداع والتعبير، حيث احتضن المركب الثقافي “الشيخ إدريس” فعاليات اليوم الافتتاحي في أجواء احتفالية، قدم خلالها تلاميذ من مختلف جهات الجمهورية عروضا فنية متنوعة عكست ثراء المشهد الثقافي التلمذي.واستهل برنامج اليوم الأول بعروض تنشيطية جابت شوارع مدينة بنزرت، شملت فقرات للماجورات والدمى العملاقة ومسرح الشارع وفنون الحكواتي، قبل الافتتاح الرسمي الذي تخلله موكب تحية العلم.وأكدت المديرة العامة، في كلمة بالمناسبة، أن هذه التظاهرة تمثل فرصة لتعزيز الإبداع لدى التلاميذ، معتبرة أن الاستثمار في الطاقات الشابة يعد استثمارا في بناء مجتمع متوازن قائم على التفكير النقدي والتعبير المسؤول، ومبرزة أهمية مزيد ربط المدرسة بمحيطها الثقافي والاجتماعي.وتضمن برنامج الافتتاح عرض شريط وثائقي حول أبرز إنتاجات الأقاليم المشاركة، تلاه تقديم سلسلة من العروض الموسيقية بمشاركة عدد من المؤسسات التربوية من بينها المنتخب الجهوي للموسيقى ببنزرت، ومعهد ابن سينا بقبلي، ومنتخب أريانة، ومعهد الفنون بالعمران.كما شمل البرنامج عرض أعمال سينمائية من إنتاج التلاميذ، من بينها فيلم لمعهد تينجة، إلى جانب عرض "النجاح بلا غش" لمعهد المنجي سليم بصفاقس، فضلا عن عروض موسيقية لمؤسسات تربوية من المنستير والقيروان وصفاقس.وبالتوازي مع العروض الفنية، انطلقت ورشات تفاعلية في مجالات الفنون البصرية والمهارات الحياتية والمطالعة، شملت أنشطة في الفخار والخط العربي والرسم الحائطي، إلى جانب ورشات في الإسعافات الأولية والشطرنج والألعاب الفكرية، مع تخصيص فضاءات دامجة لفائدة التلاميذ من ذوي الهمم.وتتواصل فعاليات "القرية الوطنية للإبداعات التلمذية" على امتداد عدة أيام، لتشكل فضاءً لتثمين الإنتاجات التلمذية ودعم روح المواطنة والإبداع، في سياق برامج وطنية تعنى بتطوير الحياة المدرسية والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر داخل المؤسسات التربوية.