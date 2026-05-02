تصفيات “بال”: أول هزيمة للنادي الإفريقي أمام الفتح الرباطي

انهزم النادي الإفريقي أمام الفتح الرباطي بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة من تصفيات مجموعة الصحراء المؤهلة إلى المرحلة النهائية لبطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة “بال”.تُعد هذه الهزيمة الأولى للنادي الإفريقي في التصفيات، بعد سلسلة منمكنت الفريق من ضمان التأهل مسبقًا إلى الأدوار الإقصائية.يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من مجموعتي الصحراء وكالاهاري إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.* النادي الإفريقي – الفتح الرباطي:* شبيبة أبيدجان – داكار السنغالي:* النادي الإفريقي – ماكتاون النيجيري:* شبيبة أبيدجان – الأهلي المصري:* الأهلي المصري – ماكتاون النيجيري:* الفتح الرباطي – داكار السنغالي:* النادي الإفريقي – شبيبة أبيدجان:* داكار – الأهلي المصري:* ماكتاون – الفتح الرباطي:* النادي الإفريقي – الأهلي المصري:* ماكتاون – شبيبة أبيدجان:* النادي الإفريقي – داكار:* الفتح الرباطي – شبيبة أبيدجان:* النادي الإفريقي:* الفتح الرباطي:* الأهلي المصري:* داكار السنغالي:* ماكتاون النيجيري:* شبيبة أبيدجان:* داكار – ماكتاون (* الفتح الرباطي – الأهلي المصري (