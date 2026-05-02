تصفيات “بال”: أول هزيمة للنادي الإفريقي أمام الفتح الرباطي
انهزم النادي الإفريقي أمام الفتح الرباطي بنتيجة 68-71، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة من تصفيات مجموعة الصحراء المؤهلة إلى المرحلة النهائية لبطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة “بال”.
سلسلة انتصارات تتوقفتُعد هذه الهزيمة الأولى للنادي الإفريقي في التصفيات، بعد سلسلة من 4 انتصارات متتالية مكنت الفريق من ضمان التأهل مسبقًا إلى الأدوار الإقصائية.
نظام التأهليتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من مجموعتي الصحراء وكالاهاري إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.
النتائجالسبت 2 ماي 2026
* النادي الإفريقي – الفتح الرباطي: 68-71
* شبيبة أبيدجان – داكار السنغالي: 75-83
الجمعة 1 ماي 2026
* النادي الإفريقي – ماكتاون النيجيري: 86-77
* شبيبة أبيدجان – الأهلي المصري: 65-85
الأربعاء 29 أفريل 2026
* الأهلي المصري – ماكتاون النيجيري: 89-80
* الفتح الرباطي – داكار السنغالي: 66-67
الثلاثاء 28 أفريل 2026
* النادي الإفريقي – شبيبة أبيدجان: 79-74
الأحد 26 أفريل 2026
* داكار – الأهلي المصري: 72-76
* ماكتاون – الفتح الرباطي: 72-97
السبت 25 أفريل 2026
* النادي الإفريقي – الأهلي المصري: 69-68
* ماكتاون – شبيبة أبيدجان: 76-68
الجمعة 24 أفريل 2026
* النادي الإفريقي – داكار: 85-79
* الفتح الرباطي – شبيبة أبيدجان: 85-55
الترتيب* النادي الإفريقي: 9 نقاط (5 مباريات)
* الفتح الرباطي: 7 نقاط (4 مباريات)
* الأهلي المصري: 7 نقاط (4 مباريات)
* داكار السنغالي: 6 نقاط (4 مباريات)
* ماكتاون النيجيري: 5 نقاط (4 مباريات)
* شبيبة أبيدجان: 5 نقاط (5 مباريات)
بقية البرنامجالأحد 3 ماي 2026
* داكار – ماكتاون (15:00)
* الفتح الرباطي – الأهلي المصري (18:00)
سلسلة انتصارات تتوقفتُعد هذه الهزيمة الأولى للنادي الإفريقي في التصفيات، بعد سلسلة من 4 انتصارات متتالية مكنت الفريق من ضمان التأهل مسبقًا إلى الأدوار الإقصائية.
نظام التأهليتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من مجموعتي الصحراء وكالاهاري إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.
النتائجالسبت 2 ماي 2026
* النادي الإفريقي – الفتح الرباطي: 68-71
* شبيبة أبيدجان – داكار السنغالي: 75-83
الجمعة 1 ماي 2026
* النادي الإفريقي – ماكتاون النيجيري: 86-77
* شبيبة أبيدجان – الأهلي المصري: 65-85
الأربعاء 29 أفريل 2026
* الأهلي المصري – ماكتاون النيجيري: 89-80
* الفتح الرباطي – داكار السنغالي: 66-67
الثلاثاء 28 أفريل 2026
* النادي الإفريقي – شبيبة أبيدجان: 79-74
الأحد 26 أفريل 2026
* داكار – الأهلي المصري: 72-76
* ماكتاون – الفتح الرباطي: 72-97
السبت 25 أفريل 2026
* النادي الإفريقي – الأهلي المصري: 69-68
* ماكتاون – شبيبة أبيدجان: 76-68
الجمعة 24 أفريل 2026
* النادي الإفريقي – داكار: 85-79
* الفتح الرباطي – شبيبة أبيدجان: 85-55
الترتيب* النادي الإفريقي: 9 نقاط (5 مباريات)
* الفتح الرباطي: 7 نقاط (4 مباريات)
* الأهلي المصري: 7 نقاط (4 مباريات)
* داكار السنغالي: 6 نقاط (4 مباريات)
* ماكتاون النيجيري: 5 نقاط (4 مباريات)
* شبيبة أبيدجان: 5 نقاط (5 مباريات)
بقية البرنامجالأحد 3 ماي 2026
* داكار – ماكتاون (15:00)
* الفتح الرباطي – الأهلي المصري (18:00)
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328541