طهران تدين انتهاك واشنطن لوقف إطلاق النار وتعرب عن تضامنها مع سلطنة عمان

Publié le Jeudi 28 Mai 2026 - 10:28
      
أدانت طهران اليوم الخميس، الخطوة الأمريكية المتمثلة في انتهاك وقف إطلاق النار عدة مرات والتصريحات التهديدية ضد إيران وبعض دول المنطقة.

وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ندين بشدة العدوان العسكري الأمريكي على مناطق في بندر عباس الذي وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، وأشار إلى أن هذه الأعمال العدوانية ضد السلامة الترابية والسيادة الوطنية لإيران تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن مجلس الأمن الدولي ملزم بالاضطلاع بمسؤوليته القانونية لمحاسبة المعتدين الأمريكيين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النارمن قبل الولايات المتحدة، ولا سيما الاعتداء على الملاحة التجارية في منطقة الخليج والمياه الحرة، وكذلك الاعتداء الجوي على المناطق الجنوبية لإيران خلال الأيام القليلة الماضية، وأكد على عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن السيادة الوطنية على كامل أراضي إيران وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.


كما أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية التصريحات التهديدية للمسؤولين الأمريكيين ضد إيران وبعض الدول الأخرى في المنطقة، وأعرب عن تضامنه مع سلطنة عُمان الصديقة والشقيقة، موضحا أن تهديد "تدمير" دولة عضو في الأمم المتحدة لعبت دائما دورا بناء وفعالا ومسؤولا تجاه السلام والأمن في المنطقة، وظلت لسنوات عديدة في موقع الوسيط للعمليات الدبلوماسية، واضعة مساعيها الحميدة في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي، لا يشكل فقط انتهاكا للمبدأ الأساسي المتمثل في حظر التهديد باستخدام القوة، بل هو أيضا علامة خطيرة أخرى على تطبيع خرق القانون والبلطجة في العلاقات الدولية.
الخميس 28 ماي 2026 | 11 ذو الحجة 1447
