Babnet

حرب إيران ... غارات أمريكية جديدة جنوب إيران وترمب يمهل طهران "فرصة وجيزة"

Publié le Jeudi 28 Mai 2026 - 06:33
      
وكالات - تواصلت التطورات العسكرية والسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في يومها الـ90، وسط تصعيد ميداني في منطقة الخليج وجنوب لبنان، بالتزامن مع تأكيد واشنطن تمسكها بالمسار الدبلوماسي.

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي تأكيده تنفيذ غارات استهدفت موقعا عسكريا إيرانيا، معتبرا أنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة في مضيق هرمز.


في المقابل، أفادت وكالة تسنيم نقلا عن مصدر عسكري بأن الجيش الأمريكي أطلق النار على أراض قاحلة بمحيط بندر عباس دون تسجيل أضرار.


الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية

وفي تطور ميداني آخر، أعلن الجيش الكويتي التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الهجمات أو الجهات المسؤولة عنها.

ترامب: سنفتح مضيق هرمز للجميع

سياسيا، قال دونالد ترامب إن «مضيق هرمز سيتم فتحه للجميع»، مضيفا أن الولايات المتحدة ستشرف عليه «دون سيطرة أي جهة».

كما أعلن ترامب أن واشنطن ستمنح إيران «فرصة وجيزة» استجابة لطلب رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش الباكستاني.

من جهته، أكد ماركو روبيو أن بلاده تفضل «المسار الدبلوماسي القائم على التفاوض مع إيران»، مشددا على منح هذا المسار «كل فرصة ممكنة للنجاح».

تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان

وفي الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي أن جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني أصبحت «منطقة قتال»، داعيا السكان إلى الابتعاد عن مواقع وعناصر حزب الله.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل مجندة وإصابة عدد من الجنود إثر هجمات بمسيّرات انقضاضية، في حين أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت تجمعات إسرائيلية في جنوب لبنان.
  • Radio Diwan
