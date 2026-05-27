الزهروني: الاطاحة بالمفتش عنها "بنت الرقَاصَة" المتورطة في هذه القضايا

كمين محكم وإيقاف مباغت





السجل الجنائي للموقوفة



نجح أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، أول أمس، في الإطاحة بعنصر نسائي خطير يُصنّف ضمن المفتش عنهم، ومعروفة في الأوساط الإجرامية بكنية "بنت الرقَاصَة"، وذلك بعد عملية تنسيق أمني دقيقة ومداهمة ناجحة.وجاءت عملية التوقيف إثر توفر معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بتحصن المشتبه بها في إحدى النقاط التابعة للمنطقة. وبعد رصد تحركاتها، قامت الوحدات الأمنية بمحاصرة مكان تواجدها وتنفيذ مداهمة قانونية سريعة، مما شلّ حركتها ومنعها من الإفلات أو المقاومة.وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المظنون فيها متخصصة في إدارة شبكات مصغرة لترويج المواد المخدرة، بالإضافة إلى تورطها في سلسلة من السرقات الموصوفة التي استهدفت المواطنين في جهة السيجومي والمناطق المتاخمة لها، وصدرت في حقها عدة مناشير تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية مختلفة.وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بها على ذمة الأبحاث لفائدة مصالح فرقة الشرطة العدلية لاستكمال التحقيقات معها، وإحالتها لاحقاً على أنظار العدالة لمواجهة التهم المنسوبة إليها.