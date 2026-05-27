بطولة رولان غاروس: ديوكوفيتش يفوز على الفرنسي روير ويصل للدور الثالث

تجنب ​نوفاك ديوكوفيتش انتفاضة قوية ​من اللاعب المحلي فالنتين ‌روير ليبلغ الدور ‌الثالث من بطولة ‌فرنسا المفتوحة للتنس بفوزه 6-3 و6-2 و6-7 و6-3 يوم الأربعاء.وكان ⁠اللاعب الصربي المصنف الثالث (39 عاما)، الساعي لتحقيق لقبه 25 في البطولات الأربع ​الكبرى، مثالا للدقة إذ حسم أول مجموعتين بسهولة ⁠في يوم حار آخر على ملعب فيليب شاترييه.وكان ديوكوفيتش ⁠مسيطرا على المجموعة الثالثة أيضا بعدما تقدم بكسر إرسال، لكنه دخل في صراع محتدم عندما بدأ روير (24 عاما) في فرض نفسه بضربات قوية.وأنقذ روير نقطة حسم المباراة ​في شوط فاصل بالمجموعة الثالثة، قبل أن يستغل الفرصة ليمدد اللقاء لينشر البهجة ‌بين المتفرجين.وظهرت علامات الانزعاج على ديوكوفيتش عندما احتج على طاقمه التدريبي، لكنه سرعان ⁠ما استعاد إيقاعه ليتقدم 4-1 في المجموعة الرابعة مع امتداد الظلال.وبدا بطل فرنسا المفتوحة ثلاث مرات، الذي يشارك للمرة 22 في الدور الرئيسي معادلا الرقم القياسي، متراجعا قليلا عندما كان يرسل لحسم المباراة ‌عندما كانت النتيجة 5-3، ⁠إذ أهدر ثلاث نقاط للفوز وأنقذ نقطة كسر إرسال قبل أن يحسم ‌الانتصار.وبهذا يصبح رابع لاعب فقط في عصر الاحتراف يبلغ الدور الثالث في باريس بعد ‌عيد ⁠ميلاده 39، لكنه يضع نصب عينيه الذهاب بعيدا في البطولة.