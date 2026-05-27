Babnet

بطولة رولان غاروس: ديوكوفيتش يفوز على الفرنسي روير ويصل للدور الثالث

Publié le Mercredi 27 Mai 2026 - 21:15
      
تجنب ​نوفاك ديوكوفيتش انتفاضة قوية ​من اللاعب المحلي فالنتين ‌روير ليبلغ الدور ‌الثالث من بطولة ‌فرنسا المفتوحة للتنس بفوزه 6-3 و6-2 و6-7 و6-3 يوم الأربعاء.
وكان ⁠اللاعب الصربي المصنف الثالث (39 عاما)، الساعي لتحقيق لقبه 25 في البطولات الأربع ​الكبرى، مثالا للدقة إذ حسم أول مجموعتين بسهولة ⁠في يوم حار آخر على ملعب فيليب شاترييه.
وكان ديوكوفيتش ⁠مسيطرا على المجموعة الثالثة أيضا بعدما تقدم بكسر إرسال، لكنه دخل في صراع محتدم عندما بدأ روير (24 عاما) في فرض نفسه بضربات قوية.

وأنقذ روير نقطة حسم المباراة ​في شوط فاصل بالمجموعة الثالثة، قبل أن يستغل الفرصة ليمدد اللقاء لينشر البهجة ‌بين المتفرجين.
وظهرت علامات الانزعاج على ديوكوفيتش عندما احتج على طاقمه التدريبي، لكنه سرعان ⁠ما استعاد إيقاعه ليتقدم 4-1 في المجموعة الرابعة مع امتداد الظلال.
وبدا بطل فرنسا المفتوحة ثلاث مرات، الذي يشارك للمرة 22 في الدور الرئيسي معادلا الرقم القياسي، متراجعا قليلا عندما كان يرسل لحسم المباراة ‌عندما كانت النتيجة 5-3، ⁠إذ أهدر ثلاث نقاط للفوز وأنقذ نقطة كسر إرسال قبل أن يحسم ‌الانتصار.

وبهذا يصبح رابع لاعب فقط في عصر الاحتراف يبلغ الدور الثالث في باريس بعد ‌عيد ⁠ميلاده 39، لكنه يضع نصب عينيه الذهاب بعيدا في البطولة.
