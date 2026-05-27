الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذّر من تهديدات وسائل التواصل الإجتماعي وتقدّم سبل الحماية

حذّرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من تنامي تهديدات وسائل التواصل الإجتماعي، التي لم تعد مجرد فضاء للتواصل، بل أصبحت إحدى القنوات المستهدفة بالهجمات الإلكترونية، خاصة، مع توظيف تقنيات الذكاء الإصطناعي في عمليات الإحتيال والتضليل الرقمي وإستهداف المستخدمين.واستعرضت الوكالة، في بلاغ صادر عنها، أبرز التهديدات الجديدة، والمتمثلة في التصيّد الإحتيالي المعتمد على الذكاء الإصطناعي، وهجمات انتحال الهوية، والروابط الخبيثة عبر الرسائل، إلى جانب البرمجيات الخبيثة المنتشرة عبر المنصات، وتقنيات الهندسة الإجتماعية المتقدمة، وسرقة رموز التحقق (OTP).وقدّمت الوكالة في هذا الصدد، سبل الحماية، التي تتجسد في تفعيل خاصية التحقق بخطوتين وتفادي مشاركة رمز التحقق والحذر من الرسائل العاجلة أوالمثيرة للخوف وتحاشي الضغط على الروابط المشبوهة والتحقق من هوية المتصل أو المرسل.ومن بين آليات الحماية الأخرى المقترحة، التقييد من يمكنه رؤية المعلومات الشخصية وتجنّب إضافة الأشخاص المجهولين إلى المحادثات الشخصية وحذف التطبيق باستمرار، إضافة إلى استخدام التطبيقات الرسمية فقط ومراقبة الأجهزة المرتبطة بالحساب.