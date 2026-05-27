تحضيرات المونديال: علي العابدي يلتحق بتربص المنتخب التونسي

التحق علي العابدي لاعب نادي نيس الفرنسي اليوم الأربعاء بتربص المنتخب التونسي لكرة القدم، الجاري بمدينة طبرقة، ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم المقررة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك من 11 جوان الى 19 جويلية 2026.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من تعادل نادي نيس سلبا مع مضيفه سانت ايتيان في إطار ذهاب ملحق تفادي النزول بالبطولة الفرنسية.

وبالتحاق علي العابدي يكتمل نصاب اللاعبين على ذمة الجهاز الفني للمنتخب التونسي، الذي كان قد أجرى حصة تدريبية صباح اليوم الموافق لعيد الاضحى بمقر التربص.


يذكر أنّ المنتخب التونسي سيجري مباراتين وديتين استعدادا لنهائيات كاس العالم 2026 وذلك بملاقاة منتخب النمسا يوم 1 جوان القادم (س19 و 45 دق) وبلجيكيا يوم 6 جوان 2026 (س14).

ويخوض منتخب نسور قرطاج نهائيات كاس العالم المقررة بالولايات المتحدة الامريكية وكندا والمكسيك ضمن المجموعة السادسة بمعية منتخبات السويد (15 جوان ) واليابان (21 جوان ) وهولندا (26 جوان ).
