JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 17:16 Tunis

الجيش الإسرائيلي يبدأ هجوما واسعا على مدينة صور اللبنانية

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a171171b9bb77.36206089_epohfkjigqnlm.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 27 Mai 2026 - 16:24 قراءة: 1 د, 20 ث
      
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تنفيذ غارات جوية استهدفت ما وصفها بـ"مراكز قيادة تابعة لحزب الله" في منطقة مدينة صور جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن قواته "تشن هجمات على مراكز قيادة لحزب الله في منطقة صور"، من دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر الناتجة عن القصف.


وأصدر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تحذيرا واسعا بإخلاء مدينة صور جنوب لبنان والمخيمات والأحياء المحيطة بها، في خطوة تعد الأكبر من نوعها منذ بدء التصعيد على الجبهة اللبنانية، بالتزامن مع إعلان تل أبيب توسيع عملياتها العسكرية شمال ما يعرف بـ"الخط الأصفر".


ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي خريطة للمناطق المشمولة بإنذار الإخلاء، داعيا السكان إلى الانتقال إلى شمال نهر الزهراني، وقال: "وجودكم بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرض حياتكم للخطر"، مضيفا أن "كل مبنى يستخدمه حزب الله لأغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف".

وشمل التحذير مدينة صور ومناطق ومخيمات عدة بينها شبريحا، الحمادية، جل البحر، البص، المعشوق، برج الشمالي، الحوش، الرشيدية وعين بعال، وسط حالة نزوح متزايدة في المنطقة عقب التهديدات الإسرائيلية.

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أكثر من 150 غارة على ما وصفها بأنها مواقع تابعة لـحزب الله في جنوب لبنان وسهل البقاع، بما في ذلك مناطق في مدينة صور.

كما أصدر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الأربعاء تحذيرا مماثلا لمدينة النبطية الواقعة شمالي نهر الليطاني، في مؤشر على توسيع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

ويمتد "الخط الأصفر" على بعد عدة كيلومترات شمال الحدود اللبنانية، بينما تخضع عشرات البلدات والقرى الواقعة جنوبه لسيطرة الجيش الإسرائيلي، في ظل استمرار المواجهات والقصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330064

babnet

كل الأخبار...

17:16 - فانس يتساءل عن "أخلاقية" الحرب مع إيران: مفاهيمي المسيحية تجعلني أشكك في شرعية هذه الحرب
17:09 - كأس العالم 2026: بوكيتينو يكشف عن اللائحة النهائية للاعبي منتخب الولايات المتحدة
17:02 - تقرير أمريكي: حرب إيران استنزفت مخزون واشنطن من الصواريخ المتطورة وفتحت "نافذة ضعف" أمام الصين
16:52 - المطبخ التونسي في قلب لقاء ثقافي بروما لتعزيز التقارب بين تونس وإيطاليا
16:37 - الإدارة العامة للإداءات: يوم 29 ماي 2026آخر اجل لإيداع التصريح الشهري للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد
16:24 - الجيش الإسرائيلي يبدأ هجوما واسعا على مدينة صور اللبنانية
16:21 - عيد.. رغم كل الظروف
16:09 - بطولة اسبانيا: ريال مدريد يحدد 7 جوان القادم موعدا للجلسة العامة الانتخابية
15:37 - كاس العالم 2026 :واشنطن تستضيف "منطقة للمشجعين" احتفاء بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة
15:05 - حرفي في اختصاص الخزف التقليدي من ولاية المنستير يحصل على الجائزة الوطنية لاحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 27 ماي 2026 | 10 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:16
19:31
16:07
12:23
05:04
03:17
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet29°
28° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-17
31°-19
31°-21
30°-19
30°-20
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/05)     1043,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/05)   29434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No