كاس العالم 2026 :واشنطن تستضيف "منطقة للمشجعين" احتفاء بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة

يستضيف منتزه "ناشونال مول" الشهير، الذي يقع في قلب واشنطن، "منطقة للمشجعين" (فان زون) مخصصة لكأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، حسب ما أفاده المنظمون امس الثلاثاء.
وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج فعاليات تشرف عليه لجنة "فريدوم (الحرية) 250"، التي أحدثها البيت الأبيض لتنسيق الاحتفالات المقررة بمناسبة مرور ربع ألفية على إعلان الاستقلال.


وستتم إقامة الـ"فان زون" في منطقة من "ناشونال مول" تقع بالقرب من مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس الأمريكي، وستكون مفتوحة خلال جميع مباريات المنتخب الأمريكي وباقي المباريات.
وحسب المنظمين، سيوفر هذا الفضاء، على الخصوص، بثا مباشرا للمباريات، كما سيضم أنشطة ثقافية وحفلات الموسيقية ومناطق مخصصة للمطاعم، فضلا عن فعاليات متنوعة لفائدة الأسر والشباب.


ووصف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، منطقة المشجعين بـ"الشراكة الاستثنائية"، معتبرا أن هذه المبادرة ستمكن من الجمع بين أشخاص من مختلف الآفاق في قلب العاصمة الأمريكية.

وقال، في بيان: "نحن فخورون بجلب الاحتفال بالرياضة الأكثر شعبية في العالم إلى "ناشونال مول" وتوفير تجربة عالمية تربط هذا المونديال التاريخي بالذكرى الـ250 للولايات المتحدة من خلال كرة القدم والثقافة والمجتمع".
بدوره، أبرز المدير العام للجنة (فريدوم 250)، كيث كراش، أن "منطقة مشجعي" المونديال ستساهم في "استضافة العالم أجمع في أمريكا" بمناسبة هذه الاحتفالات.
وأكد أن هذا الفضاء سيكون "قبلة للزوار من جميع أنحاء العالم للقاء من خلال الرياضة والحرية والتجربة الإنسانية المشتركة، بمحاذاة أكثر المعالم شهرة في الولايات المتحدة".
وأشار المنظمون إلى أنه، سيتم خلال الأسابيع المقبلة، الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الشركاء والبرنامج الكامل للحدث.
وستنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي تستضيفها بشكل مشترك الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يوم 11 جوان المقبل، وتختتم منافساتها في 19 جويلية 2026.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.
وستستضيف 11 مدينة أمريكية مباريات من المونديال.
