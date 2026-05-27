JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 15:37 Tunis

فوز تاريخي في التشيك.. مواطن يحصد 120 مليون يورو في اليانصيب

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a16f4f25c28b2.65270708_pkqfiolnmehjg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 27 Mai 2026 - 14:40 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلن موقع iDNES.cz التشيكي أن مواطنا فاز بجائزة قياسية في اليانصيب الوطني بلغت 2.911 مليار كورونة تشيكية، أي ما يعادل نحو 120 مليون يورو، في أكبر مكسب يُسجل بتاريخ البلاد.

وأوضح الموقع أن الفائز، الذي لم يتم الكشف عن هويته حفاظا على خصوصيته، حقق هذا الرقم خلال أحدث سحب لليانصيب، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في ماي 2015، عندما فاز شخص آخر بمبلغ 2.47 مليار كورونة، أي نحو 100 مليون يورو.



وتعد هذه الجائزة واحدة من أضخم الجوائز المالية في تاريخ اليانصيب بأوروبا الوسطى، وقد أثارت اهتماما واسعا داخل التشيك وخارجها.


ولم تكشف الشركة المنظمة حتى الآن ما إذا كان الفائز قد تقدم رسميا لاستلام جائزته أو عن خططه المستقبلية للتصرف في هذا المبلغ الضخم.

وتشهد مسابقات اليانصيب الكبرى في أوروبا إقبالا متزايدا خلال السنوات الأخيرة، في ظل تنافس الشركات المشغلة على استقطاب المشاركين عبر جوائز مالية ضخمة قادرة على تغيير حياة الفائزين بشكل جذري.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330062

babnet

كل الأخبار...

15:37 - كاس العالم 2026 :واشنطن تستضيف "منطقة للمشجعين" احتفاء بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة
15:05 - حرفي في اختصاص الخزف التقليدي من ولاية المنستير يحصل على الجائزة الوطنية لاحسن مشروع للباعثين الجدد في الصناعات التقليدية
14:51 - عيد الإضحى: منظمة الصحة العالمية بتونس تقدم جملة من ممارسات السلامة الغذائية
14:40 - فوز تاريخي في التشيك.. مواطن يحصد 120 مليون يورو في اليانصيب
14:03 - فتح تحقق في شبهات حملات تشهير خارجية طالت مرشحين من حزب "فرنسا الأبية" بالانتخابات البلدية
13:37 - مكة: وزير الشؤون الدينية يبحث بمكة سبل تطوير خدمات الحجاج التونسيين
12:14 - بطولة فيتشنزا الايطالية للتنس - معز الشرقي يخرج من الدور السادس عشر بخسارته امام السويسري ريمي بيرتولا 1-2
12:10 - المجبري واللومي والمستوري يلتحقون بتربص المنتخب التونسي استعدادا لمونديال 2026
11:33 - السجل الوطني للمؤسسات يعلن دخول خدمة "الخزانة الالكترونية للمؤسسة" حيز التنفيذ الفعلي انطلاقا من غرة سبتمبر 2026
11:14 - الزهروني: الاطاحة بالمفتش عنها "بنت الرقَاصَة" المتورطة في هذه القضايا
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 27 ماي 2026 | 10 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:16
19:31
16:07
12:23
05:04
03:17
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet30°
30° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-17
31°-19
31°-21
30°-19
30°-20
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/05)     1043,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/05)   29434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No