فوز تاريخي في التشيك.. مواطن يحصد 120 مليون يورو في اليانصيب

أعلن موقع iDNES.cz التشيكي أن مواطنا فاز بجائزة قياسية في اليانصيب الوطني بلغت 2.911 مليار كورونة تشيكية، أي ما يعادل نحو 120 مليون يورو، في أكبر مكسب يُسجل بتاريخ البلاد.وأوضح الموقع أن الفائز، الذي لم يتم الكشف عن هويته حفاظا على خصوصيته، حقق هذا الرقم خلال أحدث سحب لليانصيب، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في ماي 2015، عندما فاز شخص آخر بمبلغ 2.47 مليار كورونة، أي نحو 100 مليون يورو.وتعد هذه الجائزة واحدة من أضخم الجوائز المالية في تاريخ اليانصيب بأوروبا الوسطى، وقد أثارت اهتماما واسعا داخل التشيك وخارجها.ولم تكشف الشركة المنظمة حتى الآن ما إذا كان الفائز قد تقدم رسميا لاستلام جائزته أو عن خططه المستقبلية للتصرف في هذا المبلغ الضخم.وتشهد مسابقات اليانصيب الكبرى في أوروبا إقبالا متزايدا خلال السنوات الأخيرة، في ظل تنافس الشركات المشغلة على استقطاب المشاركين عبر جوائز مالية ضخمة قادرة على تغيير حياة الفائزين بشكل جذري.