مكة: وزير الشؤون الدينية يبحث بمكة سبل تطوير خدمات الحجاج التونسيين

أدى أحمد البوهالي يوم الأحد 24 ماي 2026 زيارة إلى مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية - أشرقت بمدينة مكة المكرمة، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد بن حسين المعاجيني وأعضاء المكتب التنفيذي للشركة.ومثلت الزيارة مناسبة توجّه خلالها الوزير بالشكر إلى القائمين على المؤسسة، مثمنا مستوى التعاون وسرعة التفاعل مع مقترحات مكتب شؤون حجاج تونس، ومنوها بالتطور الذي تشهده الخدمات المقدمة للحجاج التونسيين.كما تناول اللقاء سبل مزيد تطوير التعاون وتحسين الخدمات المسداة لفائدة الحجيج التونسي، إلى جانب بحث إمكانيات الانفتاح على مجالات تعاون جديدة قد تشمل تشغيل عدد من الشباب التونسيين في اختصاصات يتم تحديدها مستقبلا للمساهمة في خدمة ضيوف الرحمان.من جهته، عبّر رئيس المؤسسة محمد بن حسين المعاجيني عن تقديره لجدية أعضاء مكتب شؤون حجاج تونس والتزامهم بالمهام الموكولة إليهم، مشيدا بحسن تنظيم البعثة التونسية وبالسلوك الحضاري للحجاج التونسيين.