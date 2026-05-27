عيد الإضحى: منظمة الصحة العالمية بتونس تقدم جملة من ممارسات السلامة الغذائية

دعت منظمة الصحة العالمية-مكتب تونس، بمناسبة عيد الإضحى، إلى اتباع جملة من ممارسات السلامة الغذائية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك اللحوم قصد الوقاية من التسممات والأمراض المنقولة عبر الأغذية.وشددت المنظمة،اليوم الاربعاء، في منشور لها على منصة "الفايسبوك"، على أهمية غسل الأيادي والأدوات والأسطح قبل وبعد التعامل مع اللحوم النيئة فضلا عن فصل اللحوم النيئة عن المطهية لتجنب انتقال الجراثيم واستعمال أدوات وألواح تقطيع مختلفة لكل نوع.كما دعت إلى التأكد من طهي اللحوم جيدا في جميع أجزائها لضمان القضاء على البكتيريا الضارة فضلا عن تخزين اللحوم في الثلاجة في غضون ساعتين من الذبح خاصة في الطقس الحار.