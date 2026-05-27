بايدن يقاضي وزارة العدل لمنع تسليم تسجيلاته للكونغرس.. وترامب يشن هجوما لاذعاً

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار سلفه جو بايدن مقاضاة وزارة العدل واصفا إياه بأنه "سياسي غير نزيه".وفي تعليق عبر منصته "تروث سوشيال"، اكتفى ترامب بنشر عبارة "سياسي غير نزيه" إلى جانب رابط خبر القضية، في إشارة إلى استيائه من تحرك بايدن القضائي.وكان بايدن قد تقدّم بطلب إلى المحكمة لإصدار أمر قضائي دائم يمنع وزارة العدل من إعطاء الجمهوريين في الكونغرس تسجيلات لمحادثاته الشخصية مع مؤلف مذكراته، والتي تعود إلى عامي 2016-2017.وتشير الوثائق إلى أن الوزارة حصلت على هذه المواد في عام 2023 كجزء من تحقيق حول تعامل بايدن مع وثائق سرية، إلا أن التحقيق خلص إلى عدم وجود أسباب لملاحقته جنائياً.يصر بايدن على أن الكشف عن هذه التسجيلات سينتهك خصوصيته، وكانت الوزارة قد وافقت سابقاً على ذلك، لكنها غيرت موقفها في عهد ترامب، وأبلغت في فيفري الماضي عزمها تسليم التسجيلات ونسخها إلى المشرعين بحلول 15 جوان المقبل.