JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:17 Tunis

مدرسة صيفية في الإيقاظ العلمي لتلاميذ السنة السادسة من التعليم الإبتدائي من 10 إلى 12 جوان 2026 بفرع مدينة العلوم بالقصرين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/677843e52a4a79.41662074_emqgijhkpflon.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 26 Mai 2026 - 22:17 قراءة: 0 د, 56 ث
      
ينظم فرع مدينة العلوم بالقصرين، من 10 إلى 12 جوان 2026، المدرسة الصيفية في الإيقاظ العلمي لفائدة تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي.

وتهدف هذه التظاهرة، إلى تعزيز المكتسبات الدراسية لهذه الفئة من التلاميذ، وتطوير مهاراتهم التفكيرية والتحليلية، والاستعداد بثقة وتميّز للمرحلة الدراسية القادمة، حسب ما ورد في بلاغ صادر، اليوم الثلاثاء، عن مدينة العلوم بتونس.


وأعدت مدينة العلوم، بالمناسبة، برنامجا علميا ثريا يجمع بين الجوانب التطبيقية والتنشيطية والتفاعلية، تتخلّله تجارب علمية شيقة مليئة بالاكتشاف والمتعة، وورشات تفاعلية، وألعاب تعليمية لتنمية روح العلم والابتكار لدى الناشئة.


ويتضمن برنامج اليوم الأول، الأربعاء 10 جوان، مجموعة من المحاور المرتبطة بالعلوم الطبيعية، حيث يتعرّف التلاميذ على خصائص الهواء، ثم يكتشفون مفهوم الاحتراق، قبل التطرّق إلى الجهاز التنفسي والتبادلات الغازية داخل جسم الإنسان، ويشارك التلاميذ يوم الخميس 11 جوان القادم في ورشات حول تشريح القلب والدورة الدموية والدارة الكهربائية والمغناطيس والبوصلة.

ويختتم البرنامج يوم الجمعة 12 جوان المقبل بمحاور بيئية وغذائية متنوعة، تشمل التوازن الغذائي والسلسلة الغذائية والتكاثر الزهري والوسط البيئي.
ودعت مدينة العلوم، في البلاغ ذاته، الراغبين بالمشاركة في هذه التظاهرة بالتسجيل بفرع القصرين لمدينة العلوم، مشيرة إلى أن معلوم المشاركة قد حدّد ب 30 دينارا للشخص الواحد.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330012

babnet

كل الأخبار...

22:17 - مدرسة صيفية في الإيقاظ العلمي لتلاميذ السنة السادسة من التعليم الإبتدائي من 10 إلى 12 جوان 2026 بفرع مدينة العلوم بالقصرين
21:33 - مباراة ودية: المنتخب التونسي تحت 20 عاما يفوز على نظيره الألماني 2 - 0
21:09 - الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي تطلق طلب عروض لدعم وإنشاء مختبرات تصنيع في ثماني ولايات
20:53 - التعريف بمنتدى تونس للاستثمار المزمع تنظيمه في جوان القادم بتونس أبرز محاور لقاءات الوفد التونسي المشارك في منتدى الأعمال التونسي البولوني
20:43 - مونديال 2026- وهبي يكشف عن اللائحة النهائية للاعبي المنتخب المغربي المشارك في النهائيات
20:40 - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تنعى رئيسها السّابق جمال مسلم
20:02 - رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية: افريقيا لا تعوزها الافكار لكن غالبية المشاريع لاترتقي الى قابلية التمويل البنكي
19:19 - الدورة 29 من المهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدنين من 30 ماي إلى 4 جوان 2026
19:15 - سيدي بوزيد: بلدية سيدي بوزيد تدعو المواطنين إلى معاضدة مجهودات النظافة خلال عيد الأضحى
18:42 - في ردّها على سؤال كتابي : رئاسة الحكومة توضّح بشأن العناية بالمقاومين وعائلاتهم
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 26 ماي 2026 | 9 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:15
19:31
16:07
12:23
05:04
03:18
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet28°
19° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
29°-17
31°-19
30°-20
29°-20
  • Avoirs en devises 25488,1
  • (26/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39467 DT
  • (26/05)
  • 1 $ = 2,89610 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/05)     1043,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/05)   29434 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No