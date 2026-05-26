مدرسة صيفية في الإيقاظ العلمي لتلاميذ السنة السادسة من التعليم الإبتدائي من 10 إلى 12 جوان 2026 بفرع مدينة العلوم بالقصرين

ينظم فرع مدينة العلوم بالقصرين، من 10 إلى 12 جوان 2026، المدرسة الصيفية في الإيقاظ العلمي لفائدة تلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي.وتهدف هذه التظاهرة، إلى تعزيز المكتسبات الدراسية لهذه الفئة من التلاميذ، وتطوير مهاراتهم التفكيرية والتحليلية، والاستعداد بثقة وتميّز للمرحلة الدراسية القادمة، حسب ما ورد في بلاغ صادر، اليوم الثلاثاء، عن مدينة العلوم بتونس.وأعدت مدينة العلوم، بالمناسبة، برنامجا علميا ثريا يجمع بين الجوانب التطبيقية والتنشيطية والتفاعلية، تتخلّله تجارب علمية شيقة مليئة بالاكتشاف والمتعة، وورشات تفاعلية، وألعاب تعليمية لتنمية روح العلم والابتكار لدى الناشئة.ويتضمن برنامج اليوم الأول، الأربعاء 10 جوان، مجموعة من المحاور المرتبطة بالعلوم الطبيعية، حيث يتعرّف التلاميذ على خصائص الهواء، ثم يكتشفون مفهوم الاحتراق، قبل التطرّق إلى الجهاز التنفسي والتبادلات الغازية داخل جسم الإنسان، ويشارك التلاميذ يوم الخميس 11 جوان القادم في ورشات حول تشريح القلب والدورة الدموية والدارة الكهربائية والمغناطيس والبوصلة.ويختتم البرنامج يوم الجمعة 12 جوان المقبل بمحاور بيئية وغذائية متنوعة، تشمل التوازن الغذائي والسلسلة الغذائية والتكاثر الزهري والوسط البيئي.ودعت مدينة العلوم، في البلاغ ذاته، الراغبين بالمشاركة في هذه التظاهرة بالتسجيل بفرع القصرين لمدينة العلوم، مشيرة إلى أن معلوم المشاركة قد حدّد ب 30 دينارا للشخص الواحد.