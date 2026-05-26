الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تنعى رئيسها السّابق جمال مسلم

Publié le Mardi 26 Mai 2026 - 20:40
      
نعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغ مساء اليوم الثلاثاء، الحقوقي جمال عبد الناصر مسلم، الرئيس السابق للرابطة الذّي وافته المنيّة عشيّة اليوم .

وقالت إنّ الفقيد جمال مسلم، الذّي شغل منصب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من 2016 إلى غاية 2022، قد كرّس جانبًا هامًا من مسيرته النضالية لخدمة قضايا حقوق الإنسان والدفاع عن قيم الحرية والكرامة والعدالة، وساهم من خلال مسؤولياته داخل الرابطة في تعزيز دورها الوطني وترسيخ استقلاليتها وحضورها في مختلف المحطات النضالية دفاعًا عن الحقوق والحريات.


"كما عُرف بمواقفه المبدئية والتزامه الثابت بقيم الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان" حسب بلاغ الرابطة التي اعتبرت أن "برحيله، تفقد الحركة الحقوقية التونسية أحد أبرز مناضليها، وشخصية تركت بصمة واضحة في مسار الدفاع عن الحقوق والحريات وفي مسيرة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على امتداد سنوات من العمل والعطاء".


وتقدمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد وأقاربه ورفاقه وكل أفراد الأسرة الحقوقية، مستحضرة بكل تقدير وإجلال مسيرته النضالية وإسهاماته القيّمة.
