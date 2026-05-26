الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي تطلق طلب عروض لدعم وإنشاء مختبرات تصنيع في ثماني ولايات

Publié le Mardi 26 Mai 2026 - 21:09
      
أطلقت الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار برنامج "العلم مع الشباب وإليهم" Swafy الممول من قبل الاتحاد الأوروبي طلب عروض موجه إلى الجمعيات التونسية من أجل دعم وإنشاء مختبرات تصنيع رقمي (FabLabs) بثماني ولايات وهي بن عروس ومنوبة والكاف وسليانة وتوزر وقبلي والقصرين والمنستير.

وأوضح بلاغ نشرته الوكالة أن المشروع يسعى إلى تشجيع الشباب على الانخراط في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار، عبر دعم النوادي العلمية وتطوير التعاون بين مختلف الفاعلين في المنظومة العلمية والتكوينية.


ويتضمن طلب العروض محورين أساسيين، يتمثل الأول في تهيئة وتجهيز فضاءين جديدين بولايتي سليانة وتوزر، فيما يهم المحور الثاني دعم وتعزيز قدرات 6 مختبرات ابتكار رقمي موجودة في بن عروس ومنوبة والكاف وقبلي والقصرين والمنستير.


وقدرت الميزانية الجملية المخصصة لهذا الطلب بـ328 ألف دينار، بمعدل تمويل يبلغ 41 ألف دينار لكل فضاء، على أن تمتد مدة تنفيذ المشاريع المقبولة إلى 8 أشهر.

ويشترط في الجمعيات الراغبة في الترشح أن تكون قانونية وغير ربحية وناشطة في مجالات الشباب أو التكوين أو الابتكار أو التكنولوجيا أو التنمية المحلية، مع امتلاك خبرة تقنية وإدارية ومالية تؤهلها لتنفيذ المشروع المقترح. كما يشترط أن تكون قادرة على ضمان استدامة الفضاءات بعد انتهاء فترة التمويل.

وحدد يوم 31 ماي 2026 كآخر أجل لتقديم الملفات، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية وإمضاء اتفاقيات التمويل بداية من غرة جويلية 2026.
الثلاثاء 26 ماي 2026 | 9 ذو الحجة 1447
